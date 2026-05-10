La isla de Ibiza refuerza su oferta turística con cultura, deporte y experiencias: "Queremos mostrar todas las caras de la isla"

Juan Miguel Costa, director insular de Turismo del Consell Insular d'Eivissa, y Pere Joan Planas, director de la AETIB, han coincidido en que Baleares afronta un cambio de modelo turístico en el que prima la calidad frente al volumen de visitantes. Ambos han subrayado que la desestacionalización es uno de los grandes objetivos del archipiélago.

En este sentido, Planas ha asegurado que “es un gran reto gestionar los nuevos flujos, la desestacionalización”, y ha reconocido que en los meses de verano “hemos tocado techo”. Sin embargo, ha destacado que ya se están viendo resultados, con un aumento de visitantes en temporada baja, especialmente en los primeros meses del año.

Crecimiento en valor y no en volumen

En este contexto, ha defendido que el crecimiento debe producirse en valor y no en número de turistas. “Tenemos que aumentar en calidad”, ha afirmado, apuntando a una mejora de los servicios turísticos como clave para lograr mayores ingresos sin incrementar la presión sobre el territorio.

Diversificación a través de cultura y deporte

La estrategia pasa por diversificar la oferta a través de la cultura y el deporte. Planas ha señalado que eventos como la Vuelta a la isla de Ibiza en mountain bike, el maratón o la Ruta de la Sal permiten atraer visitantes fuera de la temporada alta y ofrecer una visión más completa del destino.

Mostrar la isla Ibiza más auténtica

Por su parte, Costa ha insistido en la necesidad de mostrar una imagen más amplia de la isla. “Dar a conocer la auténtica, la verdadera isla que tenemos en Ibiza”, ha explicado, destacando que el visitante debe descubrir más allá del ocio nocturno. En este sentido, ha añadido que el reto es que el turista “acabe descubriendo todas las motivaciones que realmente le podemos ofrecer”.

El director insular ha puesto en valor la diversidad del destino, que combina patrimonio, gastronomía, deporte y turismo familiar. “El viajero ya no solamente quiere viajar, el viajero quiere disfrutar y quiere, sobre todo, vivir una experiencia única”, ha señalado.

Tecnología para gestionar los flujos turísticos

Ambos han coincidido en que la tecnología será clave para gestionar mejor los flujos turísticos. Planas ha explicado que el “gemelo digital” permitirá conocer en tiempo real el nivel de ocupación de espacios y mejorar la toma de decisiones tanto para visitantes como para residentes.

Finalmente, Costa ha resumido el objetivo del nuevo modelo: “Menos gente, gente que aporte valor”, apostando por un turismo más respetuoso que contribuya a preservar la esencia de la isla de Ibiza y del conjunto de Baleares.