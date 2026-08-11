Isabel Echávarri: "Sin el contacto directo con el cliente la creación de los artesanos no sería la misma"

La artesanía ibicenca afronta el verano con un sector en crecimiento y con nuevas fórmulas para mantener vivos los oficios tradicionales que se podrán ver a partir de este mismo viernes 14 de agosto en una nueva edición de la Feria Viu l'Artesanía que organiza el Consell d'Eivissa en colaboración con PIMEEF y que según ha explicado en Onda Cero Isabel Echávarri, maestra artesana joyera y presidenta de la Asociación de Artesanos, "se ha consolidado como uno de los principales escaparates para los creadores de la isla".

No en vano, Echaávarri ha explicado que la iniciativa, que nació como una ayuda tras la pandemia, "ha servido también para reactivar las cartas de artesano y abrir la puerta a nuevas disciplinas aprovechando que somos un colectivo vitalista, que está en crecimiento y, más importante aún, siempre con ganas de innovar".

En este sentido, la artesana ha recalcado que la carta de artesano "no es un simple distintivo, sino una garantía de que detrás de cada puesto existe un taller real y un trabajo propio" y que para conseguirla "los profesionales deben acreditar su actividad, mostrar diseños y proyectos y demostrar ante la ponencia técnica cómo elaboran sus piezas en un proceso que aporta solidez al sector ya que le ayuda a diferenciar la verdadera artesanía de otros productos industriales o importados que se venden en muchos mercadillos".

Al mismo tiempo, Echávarri también ha defendido que existe "relevo generacional" y que "la apertura a nuevas técnicas está permitiendo recuperar oficios que parecían condenados a desaparecer" poniendo como ejemplo el encordado tradicional de sillas, donde los nuevos materiales y colores han dado lugar a diseños diferentes y a otras creaciones artísticas "demostrando que cuando das posibilidades a la gente es cuando crece".

Por otro lado, la artesana ha recordado que este tipo de actividad "encaja especialmente bien con Ibiza porque es creativa, no contaminante y porque permite reflejar en cada pieza la personalidad, la naturaleza y la forma de vida de la isla" y con respecto al contacto directo con residentes y turistas ha asegurado que sigue siendo una parte esencial del oficio "ya que cada vez hay más visitantes que buscan piezas diferentes frente a los productos repetidos que pueden encontrarse en cualquier destino turístico" y que esa relación con el público también influye en el propio proceso creativo ya que sin lo que nos proponen "nosotros no podríamos crear".