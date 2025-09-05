Frank J. Cogollos: “Nuestra participación en Disneyland París es el reconocimiento al trabajo de la banda de Santa Eulària durante más de dos décadas”

La Banda municipal de música de Santa Eulalia se prepara para un evento histórico el próximo 13 de septiembre cuando participen en un desfile en Disneyland París como parte de las celebraciones del 25 aniversario de la escuela de música.

Una actuación que el director de la formación, el músico valenciano afincado en Ibiza, Frank J. Cogollos, ha catalogado en Más de Uno Ibiza y Formentera como “un pasacalles frente a los personajes del parque que será una experiencia única que supone un reconocimiento al trabajo de toda la escuela durante más de dos décadas”.

En este sentido cree que son los primeros que van ya que hasta la fecha, ninguna otra banda de las Islas Baleares ha participado en este tipo de eventos y por ello ha puesto en valor “la importancia cultural y artística de esta actuación, que permitirá exportar la música y la identidad de Santa Eulalia al ámbito internacional, reforzando tanto la formación de los músicos como la proyección de la isla”.

Además, todo ello con el valor añadido de que la logística del viaje no ha sido sencilla ya que se desplazarán cerca de 70 músicos desde Ibiza con todos sus instrumentos y trajes y por ello ha sido fundamental el apoyo del Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura.

Incluso, Cogollos ha confirmado que para garantizar que la actuación sea impecable, “la banda ha realizado ensayos previos en Santa Gertrudis y Jesús, incluyendo prácticas de desfile para coordinar el paso, la música y la formación en el recorrido del pasacalle teniendo en cuenta que la experiencia será un punto de inflexión para los músicos”.