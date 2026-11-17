El creador de Formación con Humor, Fran Rojas, ha sido uno de los grandes protagonistas del XI Encuentro de Agentes Sociales de Ibiza y Formentera, organizado por Cáritas Diocesana en Can Pep Xico, y por ello ha pasado pro Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar el por qué de la importancia de incorporar el sentido del humor al trabajo social.

No en vano, Rojas ha destacado que el humor "va mucho más allá de contar chistes o provocar carcajadas, ya que también permite afrontar los problemas con una actitud más optimista, generar confianza y crear ambientes agradables" y en este sentido, ha defendido "que puede ser especialmente útil para los profesionales que trabajan con personas que atraviesan momentos complicados".

Además, ha explicado que sus talleres "combinan actividades prácticas, dinámicas de grupo y ejercicios individuales para que los participantes experimenten los beneficios del humor y aprendan a aplicarlos en su trabajo cotidiano" y que con todo ello se consigue "mejorar la comunicación, fortalecer las relaciones personales y encontrar nuevas maneras de afrontar situaciones difíciles".

Por otro lado, Fran Rojas también ha asegurado que "el sentido del humor no es únicamente una cualidad con la que se nace, sino una capacidad que también puede aprenderse y mejorarse" y que en este sentido, "lo más importante es el entrenamiento" y que, comparándolo con el deporte "cualquier persona puede desarrollar una mirada más positiva hacia la vida y así mejorar su día a día".

Y por ello, ha ha animado a los oyentes de Onda Cero "a incorporar el humor a su vida diaria, empezando por aprender a reírse de uno mismo, relativizar los problemas y tratar a los demás con cercanía" ya que, tal y como ha asegurado, "si tú eres capaz de tener una mirada un poco optimista sobre la vida, tienes sentido del humor".