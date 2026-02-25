Formentera mantendrá el mismo techo de vehículos para 2026

El Consell d’Entitats de Formentera ha decidido mantener para la temporada 2026 el mismo límite de vehículos que ya rige este año. La opción más votada ha sido la opción B, presentada por el Consell Insular, que fija el tope en 1.732 coches de visitantes y sitúa el número global en 10.287 vehículos, sin diferenciar entre turistas y trabajadores no residentes, y todo ello con una media que según asegura la institución "se ha tomado desde la prudencia”, con el objetivo de preservar la estabilidad del sistema y seguir equilibrando movilidad, actividad económica y capacidad de la red viaria antes de plantear cambios futuros.

Por otro lado, también el Consell Insular ha iniciado las obras de renovación de la cubierta del Poliesportiu Antoni Blanc para poner fin a las filtraciones que afectaban al pabellón desde su construcción y así, gracias a un presupuesto de 74.020 euros, se sustituirá la lámina impermeabilizante, se reforzará la evacuación de aguas y se instalará un nuevo coronamiento metálico durante dos meses.

Mientras, la máxima institución insular ha decidido retirar el recurso contencioso-administrativo con el que pretendía anular el acuerdo de la Autoridad Portuaria de Baleares aprobado en mayo de 2025 y es que un informe jurídico concluye que la APB no se ha excedido en sus competencias al unificar en una sola concesión lo que antes se gestionaba mediante dos y en sanidad, el Área de Salud de Ibiza y Formentera, ha invertido 92.961 euros en mejoras tecnológicas y de infraestructuras destacando la instalación de nuevas lámparas quirúrgicas LED en el quirófano, paritorio y sala de reanimación, con hasta 160.000 lux y once niveles de intensidad y un videolaringoscopio valorado en 16.000 euros y un electrobisturí bipolar de última generación por 10.300 euros.

Por otro lado, Formentera cerró 2025 con un aumento del 8,8% en la criminalidad, pasando de 648 a 705 delitos, el mayor incremento porcentual de Baleares, subiendo especialmente los homicidios en grado de tentativa (de 0 a 2), las lesiones y riñas tumultuarias (de 10 a 23) y los delitos contra la libertad sexual (de 6 a 12) aunque el Ministerio de Interior ha recordado que parte del aumento responde a una mayor capacidad de detección y denuncia y en medio ambiente el Govern balear ha iniciado la consulta pública previa para ampliar la Reserva Marina de Els Freus con una propuesta, impulsada por el Consell y apoyada por el sector pesquero, que busca reforzar la protección de los recursos marinos y actualizar la normativa de pesca. Incluye fijar una talla mínima para la serviola y ajustar la regulación de las redes de langosta.

En educación, el informe Convivèxit recoge en Formentera tres protocolos de acoso activados, diez por riesgo autolítico, un caso del protocolo trans y uno de violencias machistas durante el curso 2024‑2025 y ya están abierto los plazos para la inscripción para los cursos de catalán para adultos, con niveles de A2 a C2, gratuitos y con inicio el 11 y 12 de marzo y los de formación agraria 2026, con tres propuestas gratuitas sobre cultura del aceite, fitosanitarios y lucha biológica.

Por último, el programa Compra a Casa ha entregado los premios de su campaña navideña, con siete vecinos galardonados y comercios destacados como Avenida, Es Cap, Detalls Nou Still y Es Cantó y en materia de agenda se ha repasado el amplio programa para el Día de las Illes Balears, con conciertos, actos institucionales, baile tradicional, teatro y actividades familiares, la exposición “Pailebots i balandres de cabotatge” que se puede ver en el Far de la Mola hasta el 29 de marzo.

Finalmente, en deporte se ha hablado de la cancelación del Trofeu Formentera de Futbol Base por incumplimientos de la empresa organizadora y estudia acciones legales y la victoria de la SD Formentera por 1‑0 ante el Son Cladera.