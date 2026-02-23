El Parador de Ibiza abre sus puertas tras 17 años "con un atractivo bestial”

Tras 17 años de espera y una inversión de unos 47 millones de euros la mañana del 23 de febrero el Parador de Ibiza ha vivido su puesta de largo con una visita institucional en la que han participado numerosos representantes políticos y sociales, tanto nacionales como baleares y de las islas, incluyendo el Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, la directora de Paradores del Estado, Raquel Sánchez, el presidente del Consell insular, Vicent Marí, o el alcalde de la ciudad de Ibiza, Rafa Triguero.

Imagen del interior del Parador de Ibiza | Redacción

En ella, el propio Hereu ha destacado que la inauguración de esta infraestructura situada en el Castillo y la Almudaina de la ciudad antigua de Dalt Vila, en pleno Patrimonio de la Humanidad, supone "un hito" para la red estatal de Paradores ya que será además el primero que habrá en Baleares. Y es que, según el ministro reúne todos los valores del modelo turístico que España quiere impulsar teniendo "un atractivo bestial al combinar a la perfección su magnífica ubicación, su valor patrimonial y la proyección cultural del edificio".

Parte del espacio museístico del Parador de Ibiza | Redacción

Por todo ello, no ha dudado en asegurar que será "uno de los paradores con mayor ocupación anual" y ha lanzado un mensaje a la ciudadanía para que no sea solo un alojamiento turístico, sino también un espacio ciudadano. "Quiero que se llene de ciudadanos aprovechando su restaurante restaurante o su cafetería o convirtiéndolo en un espacio más cívico de la ciudad donde también habrá un espacio expositivo de arte contemporáneo como punto de encuentro entre turismo, patrimonio y cultura". Y en este sentido, también ha recordado que habrá tarifas especiales para residentes "con el objetivo de que los ibicencos puedan disfrutar tanto de la oferta gastronómica como del recorrido museístico que mostrará restos fenicios y piezas vinculadas a la historia de la isla".

66 habitaciones aunque unas 20 para trabajadores

Por su parte, la directora de Paradores, Raquel Sánchez, ha recordado que el parador tendrá zonas museizadas, obras de arte locales, un área de wellness, un amplio patio de armas destinado a eventos y 66 habitaciones, aunque no todas se podrán reservar ya que hay más de 20 serán para los trabajadores "en una medida excepcional que responde a la dificultad de acceso a la vivienda en la isla y que busca hacer una pequeña contribución al gran reto que es la residencia en relación con la industria del turismo".

Exterior del Parador de Ibiza | Redacción

Al mismo tiempo, Sánchez ha incidido en que la respuesta del mercado ha sido inmediata ya que "los primeros meses están casi completos" con un perfil muy variado tanto nacional como internacional aunque "desde que la reserva de habitaciones se abrió el 26 de febrero los primeros fueron los Amigos de Paradores". Sin embargo, la intención "es atraer un mix de clientes, combinando visitantes extranjeros con turistas nacionales y, especialmente, residentes de la isla, que dispondrán de un 20% de descuento para que puedan disfrutar de un elemento arquitectónico patrimonial que es suyo".

Mientras, sobre los precios, la presidenta de Paradores ha aclarado que se ajustarán a la demanda y a la competencia del destino, pero negó que vaya a ser uno de los paradores más caros asegurando que "serán precios dentro del nivel mediano de nuestra red".