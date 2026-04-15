Formentera encara días clave en política, seguridad, gastronomía y cultura

El espacio Formentera al día de este 15 de abril en Onda Cero ha analizado los días clave que vive la isla, ya que cada vez está más cerca de tener senador propio, después de que la Mesa del Senado haya incluido en el pleno de la próxima semana la reforma del artículo 69.3 de la Constitución y porque también se ha activado la Mesa de Diálogo Social, presidida por el presidente Óscar Portas, para analizar el impacto económico del contexto internacional con sindicatos, patronales y entidades empresariales que coincidieron en la necesidad de prudencia y escucha activa y en la que también se pidió al Gobierno central poder usar sus remanentes para apoyar a los sectores más vulnerables, especialmente el transporte y el primario.

Reuniones de Óscar Portas

Por otro lado, Portas también se ha reunido con la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que denuncia falta estructural de personal agravada por la llegada de pateras y por la dificultad de fidelizar agentes debido al coste de la vivienda y la falta de compensaciones por insularidad, y también ha presidido el primer encuentro desde hace mucho tiempo de la Fundació Museu i Centre Cultural que busca la reactivación formal de este organismo inactivo desde 2008 y sin actividad ni cuentas aprobadas durante años, y avanzar en la redacción del proyecto del edificio principal del futuro Museu de Formentera, ubicado en la calle Sant Joan y considerado como la pieza central del proyecto cultural y arqueológico de la isla.

Imagen de la mesa del diálogo social | Redacción

Mientras, en el ámbito agrícola, la Cooperativa del Camp ha dado un paso histórico con la puesta en marcha de su primera almazara propia, que permitirá completar el ciclo del aceite sin salir de la isla a partir de octubre ya que con ella se evitará el traslado de aceitunas a Ibiza y se mejorará la calidad del producto, y de forma paralela, el Consell ha abierto una nueva convocatoria del Save Posidonia Project, dotada con 150.000 euros para proyectos ambientales entre 2026 y 2027, destinados a conservación, investigación y sensibilización.

Cultura y deporte para celebrar Sant Jordi

Por su parte, la agenda cultural y festiva llega cargada con motivo de Sant Jordi, con actividades del 20 de abril al 8 de mayo que incluyen ya este fin de semana la Volta Cicloturista BTT y espectáculos familiares y conciertos, y por supuesto, el 23 de abril habrá celebraciones en Sant Francesc con música, paradas de libros y rosas, cuentacuentos y firmas de autores locales.

Imagen de la primera reunión de la Fundació Museu i Centre Cultural desde hace muchos años | Redacción

Además, continúan los actos del Homenatge a la República, las Tardes Gastronòmiques – Cuines del món, varias exposiciones en la isla y una nueva edición del Cançoner de les Pitiüses que se celebra en el Far de la Mola.

La SD Formentera sigue soñando con el ascenso

Finalmente, en deportes, la SD Formentera empató 1-1 ante el Binissalem pese a jugar con nueve jugadores durante buena parte del partido, y sigue séptima a cuatro puntos del play-off antes de enfrentarse al Mercadal este mismo domingo por la mañana en el Municipal de Sant Francesc.