Formentera apuesta por el deporte como herramienta estratégica para proyectar la isla todo año

El Consell Insular de Formentera ha presentado en la primera jornada de FITUR 2026 el calendario de eventos deportivos para 2026 con una propuesta que amplía y consolida la oferta existente y refuerza el deporte como uno de los pilares del modelo turístico de la isla.

En este sentido, el nuevo calendario deportivo de la isla incorpora actividades pensadas "para avanzar en la desestacionalización, diversificar los perfiles de visitantes y promocionar experiencias vinculadas al territorio, el paisaje y el entorno natural" y con el objetivo "de ofrecer propuestas que permitan descubrir la isla de una forma activa, respetuosa y más allá de los meses de mayor afluencia turística".

Un momento de la presentación en Fitur | Redacción

Durante la presentación, el conseller de Deportes, Hugo Martínez, ha subrayado que "el deporte es una herramienta estratégica para proyectar Formentera a lo largo de todo el año y para atraer un turismo interesado en valores como el esfuerzo, la convivencia, el respeto por el medio ambiente y el trabajo en equipo" y en este sentido ha destacado que las pruebas deportivas permiten vivir la isla "desde la experiencia directa y poner en valor su singularidad".

Pruebas de gran nivel

Entre las principales novedades del calendario de 2026 destaca la creación del Trofeo Formentera de Fútbol Base, que del 3 al 6 de abril reunirá a cerca de 1.800 personas entre jóvenes deportistas, equipos técnicos y familias en el Campo Municipal de Sant Francesc, con la participación de 24 equipos de categoría alevín y un total de 38 partidos, y que se retransmitirá en directo por streaming o la Formentera 4x10K por equipos, concebida como una prueba "innovadora con formato colaborativo y un recorrido diseñado para disfrutar del entorno y del atardecer".

La presentación ha generado una gran expectación | Redacción

Unas propuestas que suman a citas ya consolidadas como la Media Maratón, la 15K Sunset Run, la Marnatón, la Far a Far o la Volta Cicloturista BTT Formentera, que en 2026 contará con la participación de Óscar Pereiro y Enrique Morcillo.