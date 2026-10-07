Formentera amplía sus servicios sanitarios mientras Formentera.eco cierra la temporada con casi 41.000 vehículos autorizados

El Formentera al día de este 7 de octubre dce 2026 ha estado protagonizado por noticias relacionadas con la sanidad de la isla ya que el hospital de Formentera cuenta ya por primera vez con un Servicio de Neumología gracias a que un grupo de especialistas del Hospital Can Misses de Ibiza que se desplazan a la isla en lunes alternos, atendiendo a una treintena de usuarios desde el mes de septiembre y, sobre todo, pudiendo evitar en un futuro más de 200 desplazamientos anuales a la isla vecina.

Visita de la consellera Manuela García al Hospital de Formentera | Redacción

Además, la consellera balear de Salud Manuela García ha confirmado que en el próximo Consell de Govern se aprobará la licitación de la reforma y ampliación del Centro de Salud, con una inversión superior a cuatro millones de euros y obras previstas a partir de 2027 con el objetivo de que todo esté terminado, si todo va bien, para 2028.

Movilidad y aceite

Por su parte, en materia de movilidad, el programa para regular la movilidad de la isla Formentera.eco ha cerrado la temporada con 48.038 solicitudes y cerca de 41.000 autorizaciones, dentro de un techo fijado actualmente en 10.287 vehículos y en este sentido, el propio Consell estudia ahora modificaciones para los trabajadores de temporada, las segundas residencias y los desplazamientos de residentes entre Ibiza y Formentera.

Imagen de la primera almazara de la isla de Formentera | redacción

Mientras, el campo formenterense también estrena una infraestructura histórica con la apertura de la primera almazara de la isla, con capacidad para procesar unos 800 kilos de aceituna por hora y con la que la Cooperativa del Camp calcula que en esta primera campaña se podría alcanzar entre 25 y 30 toneladas, evitando trasladar la producción hasta Ibiza.

Agenda y deporte

Por otro lado, la agenda de los próximos días reúne la Tardor d’Art, las Jornades d’Estudis Locals, Formentera Mira al Cel, la 15K Formentera Sunset Run y los actos centrales de las Festes del Pilar de la Mola, que culminarán el lunes 12 con la tradicional Pujada a la Mola, misa, procesión y ball pagès y en temas deportivos, la SD Formentera cayó 2-0 ante la SD Ibiza y ocupa la novena posición con ocho puntos a la espera enfrentarse este domingo a partir de las 12.00 horas en el Municipal de Sant Francesc al Manacor que llega líder invicto de la categoría.