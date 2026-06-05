Felicia Bocú: "San Josep no solo es playa sino también bosque, fauna, flora e historia natural y eso es una gran responsabilidad”

La concejala de Medio Ambiente de Sant Josep de sa Talaia, Felicia Bocú, ha aprovechado el especial realizado en Más de Uno Ibiza y Formentera para reforzar su mensaje de prevención, sostenibilidad y protección del territorio detallando cuales son las prioridades "para un verano marcado por el riesgo extremo de incendios y por la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana".

Bocú ha recordado que Sant Josep es el municipio con mayor masa forestal de Ibiza y uno de los que más kilómetros de costa concentra, "lo que convierte su territorio en un espacio tan valioso como vulnerable" y por eso ha asegurado que en este 2026, "el consistorio ha centrado sus esfuerzos en la lucha contra los incendios, con la aprobación del nuevo Plan Municipal y una licitación de 500.000 euros para cinco años destinada a ejecutar fajas forestales y mejorar la protección de la población".

Sin embargo, la concejala ha insistido en que la inversión y la planificación "no sirven sin responsabilidad individual ya que una colilla, una barbacoa mal apagada o una quema mal hecha pueden desencadenar un incendio que en apenas unos minutos puede acabar destruyendo ecosistemas que tardan siglos en recuperarse".

Ademas, en este sentido, Bocú ha destacado la fragilidad de especies como la sargantana pitiusa, ya amenazada por depredadores alertando al mismo tiempo de que "un fuego incontrolado tendría consecuencias irreparables para la biodiversidad del municipio y de toda la isla".

Por otro lado, en cuanto a los episodios recientes del incendio de un yate o la llegada de residuos marinos, la concejala ha señalado "que cada incidente deja aprendizajes y obliga a mejorar protocolos, coordinación y capacidad de respuesta", aprovechando además para lanzar un mensaje final a residentes y visitantes de "nada de colillas, nada de barbacoas, nada de quemas y ante cualquier humo, llamar rápidamente al 112 porque no podemos olvidar que Sant Josep es mucho más que sus playas, es bosque, fauna, flora e historia natural y es una gran responsabilidad protegerlo para que no se vea afectada nuestra forma de vida".