Fanny Tur: “En estos cien años la Banda Municipal d’Eivissa se ha ido adaptando a las circunstancias hasta ser un símbolo de la identidad musical de la isla”.

La Banda Municipal d’Eivissa celebra este año su centenario en una historia que refleja la pasión de generaciones enteras por la música y la cultura en la isla y que ha repasado en sus inicios la directora del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, Fanny Tur, en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera.

En este sentido, Tur ha explicado que fueron comienzos difíciles, “marcados por la falta de recursos y la necesidad por parte del Ayuntamiento de crear una escuela de música para formar a los futuros músicos aunque para ellos se tuviera que aprobar un reglamento muy estricto”.

Fanny Tur, director del Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera | Redacción

Según la directora del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, en los primeros años la banda enfrentó numerosos retos, “desde la adquisición de instrumentos mediante suscripciones populares hasta la organización de conciertos fundamentales para darse a conocer” destacando especialmente su primera actuación oficial “que se realizó en el Teatro Pereyra, con uniformes recién llegados apenas unas horas y una formación aún en proceso de consolidación”.

Por otro lado, Tur también ha destacado la continuidad de la banda durante periodos históricos complicados, como la Guerra Civil, “en los que la actividad se ralentizó pero nunca se interrumpió del todo consiguiendo la banda mantener su función educativa y cultural, adaptándose a las circunstancias y consolidándose como un símbolo de la identidad musical de Ibiza”.

Hoy, la Banda Municipal de Ibiza no solo ofrece conciertos en eventos oficiales y fiestas locales, sino que también ha evolucionado hacia una formación sinfónica de referencia en Baleares, combinando tradición y modernidad y por ello, Fanny Tur ha insistido en que “esta trayectoria centenaria refleja la importancia de preservar la historia musical de la isla y de mantener vivos los espacios culturales que permiten transmitirla a nuevas generaciones”.