Elisa Langley: “Más del 65% de los residuos que encontramos en el fondo marino de las Pitiusas son plásticos”

El fondo marino de las Pitiusas guarda una realidad que a menudo pasa desapercibida para la mayoría de la población y que ha rebelado en parte el estudio Tejiendo futuro que ha elaborado Ibiza Preservation junto a Mallorca Preservation y Menorca Preservation.

En este sentido, la coordinadora en las Pitiusas y también del Observatorio de Ibiza Preservation, Elisa Langley, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que se han analizado más de 5.500 metros cuadrados del litoral submarino mediante 55 transectos, centrándose en la franja litoral comprendida entre la costa y los 15 metros de profundidad y que se han identificado 134 objetos de basura en los fondos marinos de Ibiza y Formentera, recogiéndose todos los residuos de más de dos centímetros presentes en el fondo.

Imagen de los plásticos encontrados en el fondo del mar, en la Badía de Portmany | Redacción

Todo ello, según Langley, "con la intención de obtener datos científicos con una metodología estandarizada a nivel europeo que permita conocer el estado real del entorno submarino y aportar información útil para futuras estrategias de conservación" y es que Tejiendo futuro ha permitido comprobar "que la mayor parte de los residuos encontrados están relacionados con la actividad humana vinculada al mar, siendo la navegación la principal fuente de basura, seguida del turismo y la hostelería, y en tercer lugar la pesca aunque también se han detectado restos relacionados con la construcción y con las aguas residuales".

Sin embargo, lo más preocupante "es que más del 65% de los objetos encontrados eran plásticos, un material especialmente preocupante por su persistencia y por su capacidad para fragmentarse en microplásticos que terminan afectando a todo el ecosistema marino ya que tiene consecuencias directas sobre la fauna, la flora y también sobre la salud humana".

Imagen de los trabajos submarinos en Formentera | Redacción

Y por ello, Langley ha asegurado que desde Ibiza Preservation se considera prioritario "reducir drásticamente el uso de plásticos, cumplir las normativas existentes y mejorar la gestión de los residuos vinculados al turismo y a la actividad marítima" y se ha mostrado esperanzada en que el estudio, además de aportar datos inéditos sobre los fondos marinos de Baleares, "pueda servir como punto de partida para futuras investigaciones y para reforzar la conciencia social sobre la importancia de proteger el mar que sostiene la vida de las islas".