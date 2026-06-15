Carol Tur: “Me gusta que quien compre una pieza que hago artesanalmente se lleve un pedacito de Ibiza"

Carol Tur, artesana joyera con décadas de trayectoria en este mundo, ha sido otra de las grandes protagonistas del programa especial que ha realizado Más de Uno Ibiza y Formentera desde el mercado ecológico, local y de artesanía que se organiza cada sábado en el pueblo de Sant Josep de sa Talaia con una entrevista en la que reivindicado el papel de la artesanía local que idea, fabrica y venden sus productos de forma totalmente única.

No en vano, Tur ha asegurado que ella misma trabaja la plata "de forma totalmente artesanal" inspirándose para la creación de sus piezas "en elementos ancestrales de la vestimenta ibicenca como los bordados pagesos, los rifacus que llevan las mujeres tradicionales ibicencas o los botones tradicionales" y que después acude a vender anillos, pendientes o colgantes elaborados en plata 925 los sábados en Sant Josep de sa Talaia, los martes por la tarde en el Mercat Artesà de Sant Rafel y también a través de su propio perfil de instagram carolturjoyas.

Un ejemplo de las creaciones que se pueden ver en el puesto de Carol Tur | carolturjoyas

Cada una de sus piezas están creadas "desde cero" en su taller de Sant Josep de sa Talaia en un proceso "que comienza comprando la plata en granalla, sigue con la fundición, con la mezcla con el cobre, con el preparado de la plancha, del hilo y finalmente con el diseño de cada pieza, prácticamente único y sin estar copiado de nadie, lo que genera joyas que, aunque puedan repetirse en diseño, siempre son únicas".

Por todo ello, Tur ha asegurado que son muchos los turistas que acuden al mercado y se sorprenden con lo que hay en el puesto, y más cuando la propia Carol les muestra, explica y detalla el proceso junto a una fotografía de la indumentaria tradicional en la que se inspiran sus creaciones y que ayuda a que, como ha asegurado, la artesana, "cada cliente se lleve con cada pieza un pedacito de Ibiza".

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Además, ha aprovechado para poner el valor lo que supone vivir de la artesanía en Ibiza, asegurando que "si no te gusta es prácticamente imposible porque es complicadísimo", especialmente "por los costes de ser autónoma en invierno y por la competencia de productos de reventa que nada tienen que ver con lo hecho a mano" y por eso también ha aprovechado para destacar la importancia de mercados como el de Sant Josep de sa Talaia, "donde cada sábado solo se permite artesanía real para que los creadores podemos mostrar nuestro trabajo sin competir con artículos industriales".