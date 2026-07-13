Carmen Tur: "Lo que no se conoce, no se ama, y por eso es clave conservar la historia de la cofradía del Santo Cristo Yacente de Ibiza"

La veterana y prestigiosa investigadora y escritora Carmen Tur ha detallado en Onda Cero en qué consiste el libro que ha editado Ibiza Editions bajo el nombre de ‘Historia de la Cofradía del Santo Cristo Yacente de la Catedral de Eivissa’ y "en el que a lo largo de más de 200 páginas se recuperan 80 años de fotografías, documentos y recuerdos sobre la Semana Santa de la ciudad".

Tur ha explicado que todo es fruto de un intenso trabajo de documentación que ha realizado durante cerca de dos años para reconstruir la historia de la Cofradía del Santo Cristo Yacente, a la que ha estado vinculada durante buena parte de su vida, y es que lo que inicialmente iba a ser una pequeña publicación terminó convirtiéndose en un libro de más de 200 páginas gracias a fotografías, recortes de prensa, documentos y testimonios conservados durante décadas por numerosas familias y por ello, ahora la autora, ha asegurado que la intención es que sirva "como punto de partida para continuar investigando y evitar que desaparezcan historias y tradiciones fundamentales para comprender la evolución de la Semana Santa y de la propia ciudad de Ibiza".

Portada del libro de Carmen Tur | Redacción

No en vano, entre los descubrimientos realizados durante la investigación, Tur ha destacado "la participación de cerca de medio centenar de asociaciones, colectivos profesionales y parroquias en el traslado de la imagen del Santo Cristo Yacente entre 1944 y finales de los años sesenta" y es que la autora del libro ha recordado "que, aunque tradicionalmente se ha asociado esta labor principalmente a los militares, fueron muchos los colectivos de la sociedad ibicenca que colaboraron como portadores cuando comenzó a descender el número de miembros de la cofradía".

Al mismo tiempo, el libro también repasa el nacimiento y la evolución del resto de hermandades de la isla, así como los importantes cambios experimentados por las procesiones y la participación ciudadana durante las últimas ocho décadas y por ello Tur ha defendido abiertamente "la necesidad de continuar recopilando fotografías, testimonios y documentos antes de que desaparezcan con el paso de las generaciones" y por ello ha animado a otras cofradías de Ibiza y Santa Eulària a realizar trabajos similares "ya que lo que no se conoce, no se ama y por ello conservar conservar y divulgar la historia reciente es fundamental para mantener viva la memoria colectiva de Ibiza".