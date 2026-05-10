El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany impulsa la renovación del municipio para atraer un turismo más diverso y de mayor calidad

Sant Antoni de Portmany se está reinventando. En una entrevista con Carles Lamelo en Gente Viajera, Marcos Serra ha explicado que el municipio está inmerso en una transformación profunda basada en la renovación hotelera, la diversificación de la oferta y la puesta en valor de su costa, su interior y su identidad gastronómica y cultural.

Hoteles renovados

Serra ha señalado que la clave del cambio está en la evolución de la planta hotelera, con la apertura de los primeros tres hoteles de cinco estrellas en los últimos siete años y otros dos en proceso.

También ha destacado que han proliferado los hoteles de cuatro estrellas y los establecimientos familiares del casco urbano y del casco antiguo, que han mejorado su valoración y su oferta de servicios.

Un destino más diverso

El alcalde ha explicado que Sant Antoni de Portmany ya no quiere identificarse con un único tipo de turismo, sino con un destino abierto a parejas, familias y grupos de amigos. Según ha dicho, el municipio se ha adaptado a nuevos perfiles de viajero y a fórmulas como el turismo de bienestar, las bodas o las escapadas más tranquilas.

Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni, durante su entrevista en Gente Viajera | ondacero.es

Durante la conversación, Serra ha defendido tanto la costa como el interior del municipio. Ha recordado que Sant Antoni cuenta con calas, acantilados y una costa virgen, pero también con pueblos como Santa Agnès, Sant Mateu, Sant Rafael o Buscastell, donde ha reivindicado el paisaje rural, los nacimientos de agua y el valor de la primavera en el campo.

Atardeceres y rooftops, deporte y gastronomía local

El alcalde ha puesto en valor la puesta de sol de Sant Antoni, uno de los grandes atractivos del municipio dado que está considerada la mejor puesta de sol del Mediterráneo, y ha señalado que muchos hoteles están incorporando rooftops con piscinas e instalaciones pensadas para disfrutar de las vistas. Serra ha defendido esta tendencia como parte de la modernización de la oferta turística.

Marcos Serra también ha subrayado el peso del deporte en la estrategia turística de Sant Antoni. Ha citado pruebas como la Vuelta Ciclista Mountain Bike de la isla de Ibiza, la vuelta cicloturista o la trial maratón, y ha explicado que estos eventos ayudan a desestacionalizar la actividad y a llenar el municipio al principio y al final de la temporada.

En el terreno gastronómico, el alcalde ha destacado la importancia del producto local y del pescado que llega al puerto. Ha defendido la cocina de kilómetro cero, con productos como la patata roja, la sandía o el melón, y ha invitado a visitar Sant Antoni también en invierno para disfrutar de la tranquilidad y la oferta de restauración.