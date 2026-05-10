Antonio Domenech, CEO de Vibra Hotels, defiende un modelo hotelero más sostenible y gastronómico en la isla de Ibiza

Vibra Hotels quiere seguir creciendo sin perder su identidad tal y como ha explicado en una conversación con Carles Lamelo, el CEO de la compañía, Antonio Domenech, quien ha detallado que el grupo ha iniciado una transformación profunda basada en la renovación constante de sus hoteles, la especialización en restauración y una estrategia de sostenibilidad que involucra a toda la plantilla.

Domenech ha explicado que la política de Vibra Hotels ha sido reinvertir el 100% de los beneficios durante más de una década para modernizar su planta hotelera. Según ha señalado, los primeros 15 años del proyecto han estado marcados por renovaciones continuas y por un cambio de categoría que ha llevado a muchos establecimientos a situarse en el rango de tres y cuatro estrellas.

Sostenibilidad y plantilla

El CEO ha presentado el nuevo Plan Director de Sostenibilidad como una iniciativa "muy ambiciosa" y ligada a la conciencia con el entorno. Ha destacado que el plan involucra al 100% de la plantilla y que incorpora objetivos económicos con incentivos salariales vinculados a la sostenibilidad, algo que ha calificado como novedoso dentro del sector hotelero.

Al mismo tiempo, Domenech ha defendido que la gastronomía se ha convertido en un elemento esencial del viaje y ha explicado que Vibra ha reforzado esta línea con restaurantes y nuevos conceptos vinculados al atardecer y a la vida social y en este sentido ha citado espacios gastronómicos creados por Vibra como los restaurantes Sea Horse, Blavós, Taquería Taco Santo o Trattoria Dietro al Sole, todos en ubicaciones premium, o el nuevo espacio Savannah frente a la mejor puesta de sol del Mediterráneo en Sant Antoni, además de la primera heladería Ben & Jerrys de la isla de Ibiza.

Un lujo distinto

El directivo ha insistido en que Vibra no quería posicionarse en el segmento de cinco estrellas gran lujo, sino en un entorno de tres y cuatro estrellas con una identidad propia. Ha descrito ese posicionamiento como "moody, smart and funky", una forma de atraer a viajeros que buscan diversión, bienestar y un ambiente agradable, sin centrarse en la edad sino en el estilo de vida.

Antonio Doménech, durante la entrevista con Carles Lamelo | ondacero.es

Domenech ha recalcado que la isla de Ibiza sigue siendo un destino con fiesta, playa y entorno, pero también con rutas, restauración y propuestas más tranquilas. Ha asegurado que el viajero actual es distinto al de hace una década y que ahora encuentra más cosas por hacer, más variedad gastronómica y más experiencias fuera del modelo tradicional de sol y ocio nocturno.

Apertura todo el año

Uno de los objetivos del grupo es alargar la temporada y mantener abiertos más hoteles durante más meses. Domenech ha explicado que han pasado de una media de seis meses de apertura a ocho, y que siguen ganando entre diez y quince días cada año, con algunos establecimientos ya abiertos los 12 meses.

E, incluso, la entrevista también ha servido para hablar del nuevo hotel de Vibra en Sevilla un proyecto que el CEO de Vibra Hotels ha descrito como un paso importante para la compañía fuera de Baleares y que abrirá sus puertas en 2027 y concretamente ha señalado que se trata de una ubicación premium en Plaza Nueva, en un edificio histórico cuya rehabilitación exige especial cuidado patrimonial.