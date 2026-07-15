Alfonso Rojo: "El nuevo Mercat Nou de Ibiza es muy necesario y debe ser una referencia comercial para las próximas décadas"

Alfonso Rojo, presidente de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (PIMEEF) ha explicado en Onda Cero la postura del sector sobre el proyecto que ha presentado el Ayuntamiento de Ibiza para construir en la zona del Eixample un nuevo Mercat Nou, sustituir el actual por una gran zona verde y crear varias plantas de aparcamiento después de mantener una reunión con el concejal de Barrios y Mercados, Álex Minchiotti.

En este sentido, Rojo ha asegurado que, aunque presentarán alegaciones "para mejorar cuestiones relacionadas con las dimensiones de las paradas, la carga y descarga de mercancías, la logística, el aparcamiento y la accesibilidad para comerciantes y clientes" aprovechando que el proyecto se encuentra en proceso de exposición pública, la nueva instalación "es muy necesaria y una oportunidad para transformar por completo uno de los principales espacios comerciales de la ciudad".

Alfonso Rojo junto al concejal Álex Minchiotti durante la reunión | Redacción

Concretamente, el presidente de PIMEEF ha defendido que el futuro mercado debe convertirse "en un espacio adaptado a las necesidades del comercio actual y seguir el modelo de otros mercados renovados de distintas ciudades españolas, combinando la actividad tradicional con nuevos servicios que contribuyan a revitalizar el barrio de l'Eixample" y por ello ha destacado la importancia de que el proyecto "contemple suficientes plazas de aparcamiento, zonas cómodas para los usuarios y unas instalaciones preparadas para las próximas décadas, favoreciendo además el relevo generacional entre los comerciantes".

Por otro lado, Rojo también ha recordado las dificultades que atraviesan actualmente los paradistas "debido al deterioro de las instalaciones, después de permanecer cerca de tres semanas sin aire acondicionado en plena temporada turística" y es que según ha recordado "el edificio presenta importantes carencias técnicas, problemas de mantenimiento y limitaciones que dificultan tanto el trabajo diario de los comerciantes como la experiencia de compra de los clientes".

Por último, tras pedir "comprensión" a los vecinos ante las molestias que puedan ocasionar las obras, también ha ofrecido todo el apoyo de PIMEEF para cualquier tipo de asesoramiento durante los trabajos que está previsto que se prolonguen durante unos dos años y medio.