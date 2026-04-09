Alfonso Rojo: "Los ciudadanos y las empresas necesitamos protección ante la especulación que generan las guerras"

Alfonso Rojo, presidente de la Petita i Mitjana Empresa de Ibiza y Formentera (PIMEEF), ha explicado en Onda Cero que la campaña de Semana Santa ha respondido a lo previsto por el sector siendo muy conscientes de que no toda la oferta comercial estaba abierta y es que los que optaron por abrir sus puertas "han cubierto bastante bien la afluencia de gente".

Por ello, ha señalado que la distribución del consumo ha sido "favorable" aunque también, en relación con los datos de ocupación hotelera y el fuerte tirón del ocio nocturno, ha pedido analizar "con cautela" la relación entre volumen de visitantes y gasto real recordando que "no todo es habas contadas ya que el consumo actual está condicionado por una economía familiar con menos poder adquisitivo y con un perfil del turista joven, con estancias cortas y centrado en el ocio que deja un gasto muy contraído para el resto de la oferta comercial".

Mientras, Rojo, que ha vuelto a defender el turismo familiar "como el que mejor diversifica el gasto en la isla", también ha abordado la preocupación del sector ante la situación internacional, especialmente la guerra en Oriente Medio y sus efectos sobre los costes y ha hecho una importante denuncia ante la que ha pedido protección para la sociedad. "Desde el minuto uno que cayó la primera bomba, las petroleras no dudaron ni un segundo en pegar unos hachazos brutales al precio del barril y por eso es necesario que mientras llega la normalidad y la cordura, tengamos mayor protección frente a la especulación desde todos los frentes".

Por último, sobre los sectores más afectados por la subida de costes, ha señalado que el impacto es generalizado debido al peso del transporte marítimo en las Pitiusas "del que dependemos casi al 95 por ciento" aunque ha destacado que "la construcción y el sector primario están sufriendo especialmente por el encarecimiento de materiales e insumos".