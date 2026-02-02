Deporte

Alex Díaz Tirado: “Valores que se aprenden en el deporte como esfuerzo, constancia y humildad son fundamentales en la vida”

El joven jugador paralímpico de tenis de mesa ha compartido en Más de Uno Ibiza y Formentera cómo ha vivido el ser reconocido por segundo año consecutivo como mejor deportista del municipio de Sant Antoni de Portmany

Manu Gon

Illes Balears |

Álex Díaz Tirado, jugador paralímpico de tenis de mesa, ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera después de que haya sido premiado por segundo año consecutivo como mejor deportista de Sant Antoni en una gala que tuvo lugar en el Cine Regio de la localidad.

Un premio con el que se reconoce su trayectoria, sus resultados internacionales y su ejemplo dentro y fuera de la pista y en este sentido el propio Díaz Tirado ha asegurado que este galardón significa mucho para él porque reconoce "el sacrificio, el esfuerzo y la lucha que hay detrás de cada temporada" y porque pone en valor el significado del tenis de mesa, un deporte que considera "mucho más completo de lo que la gente imagina".

No en vano, el jugador paralímpico ha detallado su rutina diaria, "con dos sesiones de entrenamiento y varias de preparación física a la semana, además de competiciones nacionales e internacionales que lo llevan a viajar por Europa, Asia y América" y en este sentido ha subrayado la importancia de la mentalidad en su disciplina "siendo más determinante que el talento, ya que la concentración, la rapidez mental y la capacidad de levantarse tras un mal resultado son claves para competir al máximo nivel".

Al mismo tiempo, Díaz Tirado ha señalado al Mundial como su gran objetivo del año, y aunque también ha reconocido que el nuevo sistema de clasificación es más exigente, se ha mostrado confiado en su trabajo y en su capacidad para mantenerse entre los mejores, y por último ha lanzado un mensaje a los más jóvenes, recordando que los valores que se aprenden en el deporte "esfuerzo, constancia y humildad" son fundamentales para la vida, animando a todos los oyentes a que prueben el tenis de mesa "porque es un deporte muy completo y accesible para todos".

