Alba Pau: "Bicicletas que en Ibiza estaban olvidadas y abandonadas se han convertido en herramientas que han cambiado el día a día de centenares de niños en Senegal"

Más de 250 bicicletas recogidas y reparadas en Ibiza ya han comenzado a rodar por Senegal después de casi un año de trámites, gestiones y problemas burocráticos que ha llevado a cabo casi en primera persona la conocida mecenas solidaria y restauradora catalana afincada desde hace décadas en la isla de Ibiza, Alba Pau, quien ha asegurado en Onda Cero "que permitirán a numerosos niños reducir las largas caminatas que realizan cada día para acudir al colegio que gestionan una religiosas en el país africano".

En este sentido Pau ha explicado emocionada que "solo con ver las caras de los niños cuando les llegaron las bicicletas ha valido la pena todos los problemas y los contratiempos de los cerca de once meses que ha durado el proceso" y que la idea nació después de que conociera personalmente la realidad de estos menores durante una visita a Senegal y se comprometiera a buscar bicicletas en Ibiza.

Los jóvenes y adolescentes con sus bicicletas | Redacción

Afortunadamente, la respuesta fue inmediata y en apenas una semana consiguió reunir alrededor de 300, muchas de ellas donadas por particulares y administraciones y que después fueron reparadas con la colaboración de voluntarios y entidades como la Fundación Conciencia y es que Pau ha destacado "el apoyo de particulares, empresas, fundaciones, representantes diplomáticos y miembros del Ejército español desplazados en Senegal, además de la empresa encargada del transporte, que asumió el traslado desde Santa Gertrudis hasta el propio colegio".

Sin embargo, después, desgraciadamente, "lo que parecía una operación sencilla terminó convirtiéndose en un recorrido de once meses marcado por permisos, traducciones oficiales, gestiones diplomáticas y problemas aduaneros hasta conseguir que el contenedor pudiera entrar en el país" que finalmente ha tenido un final feliz "pudiéndose dar una segunda vida a bicicletas que en Ibiza podían haber terminado olvidadas en un garaje o bajo un árbol y convertirlas en una herramienta capaz de cambiar el día a día de niños que en muchos casos caminan durante más de una hora para llegar al colegio y que ahora, al disponer de ellas, podrán ahorrar tiempo y esfuerzo y mejorar su educación".