25 años del CEPCA: "Antes nos preocupaban las drogas y ahora las familias nos preguntan por las nuevas tecnologías y la pornografía"

El micrófono verde de Onda Cero Ibiza y Formentera se ha marchado hasta las instalaciones del Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas del Consell d'Eivissa para vivir la fiesta con la que han celebrado un cuarto de siglo de trayectoria y para descubrir con su directora, Belén Alvite, y dos de sus profesionales históricos, cómo ha evolucionado la prevención desde la heroína y el cannabis hasta las redes sociales, la pornografía y la educación afectivo-sexual.

No en vano, según la propia Alvite, el CEPCA celebra sus 25 años de historia "convertido en un servicio de referencia en la prevención y la educación de los jóvenes de Ibiza, pasando de ser un centro especializado en conductas adictivas a una institución mucho más amplia que ha ampliado su actividad a la sensibilización en igualdad y la atención integral a personas del colectivo LGTBIQ+, respondiendo así a los cambios de la sociedad y a las nuevas necesidades de adolescentes y familias".

En este sentido, Javier Ruiz, uno de los impulsores históricos del servicio, ha recordado que los primeros programas de prevención "surgieron de un servicio de drogodependencias creado en 1985 y que estuvieron marcados por las graves consecuencias del consumo de heroína, que posteriormente dio paso a otras sustancias como el cannabis, la cocaína y las drogas de diseño", recordando además que "en los 80 hubo mucha gente de Ibiza que falleció a consecuencia de la heroína".

Imagen de una de las salas del CEPCA | Redacción

Al mismo tiempo, ha detallado que la creación del CEPCA "permitió separar la prevención del tratamiento y desarrollar programas específicos para los centros educativos" mientras que Paula Villena, profesional del centro desde sus inicios, ha explicado que las intervenciones en las aulas "han cambiado radicalmente ya que las antiguas charlas informativas sobre drogas se han transformado en sesiones participativas que abordan también la igualdad, la diversidad sexual, la prevención de la violencia de género y el uso responsable de internet".

No en vano, ahora las nuevas tecnologías "se han convertido en una de las principales preocupaciones de las familias" tal y como demuestra el último estudio escolar "donde se ve un descenso considerable del consumo de drogas respecto a hace cuatro años, mientras que los problemas relacionados con las pantallas y las redes sociales han adquirido un protagonismo creciente haciendo que sean las propias familias las que nos piden prevención sobre tecnologías, tecnologías y más tecnologías".

Belén Alvite, directora del CEPCA | Redacción

Y tal vez por ello, el CEPCA también ha adelantado sus programas preventivos a edades cada vez más tempranas, "con actividades sobre el uso de pantallas desde cuarto de Primaria y educación afectivo-sexual desde quinto, abordando cuestiones como el consentimiento, el respeto y los riesgos del acceso precoz a la pornografía" pero todo sin perder "su objetivo de anticiparse a los problemas y acompañar a los jóvenes y sus familias, adaptando sus herramientas a una sociedad que ha cambiado profundamente desde su creación".