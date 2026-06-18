El Govern refuerza su operativo contra incendios forestales con más medios, inversión y una apuesta por la tecnología

El Govern refuerza su operativo contra incendios forestales con más medios e inversión, pero también con una apuesta por la tecnología.

En la presentación este mediodía en Son Bonet de la nueva campaña junto al IBANAT, Emergencias y Guardia Civil, desde el ejecutivo se ha destacado como principal novedad la incorporación de drones capaces de enviar imágenes en tiempo real y detectar puntos calientes. Además, se contará con hasta 350 profesionales, 54 nuevos vehículos, 5 helicópteros, 5 aviones y un nuevo sistema que permitirá movilizar recursos entre islas mucho más rápido.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha querido no obstante dar la máxima importancia a la prevención, destacando que más del 90 por ciento de los incendios tienen origen humano, y ha pedido responsabilidad a la población durante los meses en los que está prohibido hacer fuego. Prohens ha señalado también que 2025 fue uno de los mejores años en cuanto a incendios, con tan sólo 17 hectáreas quemadas. Este año, de momento, se han registrado un total de 6’3 hectáreas afectadas por 28 incendios.

Por su parte, el conseller de Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha querido destacar la inversión de más de 5 millones de euros en maquinaria forestal, utilizando fondos provenientes del Impuesto de Turismo Sostenible, y ha puesto énfasis en la pedagogía realizada a través de diferentes iniciativas. En cuanto a las previsiones para este verano, el conseller ha dicho que hay eventos puntuales como el eclipse que vigilarán, y que pese a haber llovido más y haber más material susceptible de incendiarse, ha asegurado que están prevenidos para actuar.