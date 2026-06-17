El verano se presenta más cálido de lo normal

Después de la primavera meteorológica más cálida desde 1961, junto con la de 2023, el verano meteorológico se perfila con más grados de lo normal para la época del año. La más cálida y también la décimo tercera más seca desde 1960. En concreto, el déficit total de precipitación, de esta primavera meteorológica, que incluye los meses de marzo, abril y mayo, ha sido del 29%. Abril es el mes que más ha marcado el carácter de la primavera, al ser su temperatura media 3.0 ºC mayor de lo normal. En cuanto a la precipitación acumulada durante esta primavera en Asturias, esta ha sido un 29% menor de lo normal para el periodo de referencia 1991-2020. Abril es el mes que ha marcado el carácter de la primavera, al tener un déficit de precipitación del 78% respecto a lo normal.

Aunque quizá los datos más extremos los ha protagonizado el mercurio. Las temperaturas máximas de la primavera se dieron el día 22 de mayo en Oviedo, con 35 grados y medio, en Gijón-Campus, con 36.2 ºC, y en Mieres-Baíña con 36.4ºC, debido al viento del sur, masa de aire africano, anticiclón, y dorsal en altura.

Y después de varios meses de temperaturas altas no es de extrañar que el verano meteorológico, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto se perfile con un 60% de probabilidades de ser más cálido normal. La probabilidad de un escenario normal es del 30% y del frío de tan solo un 10%. En cuanto a las precipitaciones, y según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, para el verano meteorológico en Asturias (junio, julio y agosto), los 3 escenarios, seco, normal y húmedo, son igualmente probables.