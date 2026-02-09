Suspensiones y retrasos en Asturias por la huelga ferroviaria

Los convocantes de la huelga ferroviaria en Asturias, satisfechos con el seguimiento de la primera de las tres jornadas de huelga. En una concentración en la estación de trenes de Oviedo, Ángel González, secretario del Sindicato de Maquinistas Semaf, afirmaba que ha parado una gran parte del personal convocado. En Asturias, los problemas son especialmente de infraestructura de ancho métrico aunque la convencional también empieza a sufrir. Hay inversiones pero hay que preguntarse cómo se está ejecutando los planes.

Ignacio Guzmán, responsable de Ferrocarril de Comisiones Obreras, indica que hace falta más inversión de infraestructuras por razones de seguridad.

En Asturias, trabajan más de 1.500 personas en el ferrocarril entre Renfe, Adif y subcontratas.