Rosa y Daniel Clará, presente y futuro del olimpo nupcial

Hoy me acompañan una mujer y su hijo. Ella, estudió derecho. Él es licenciado en Arquitectura. De la primera les puedo contar que se ha ganado el título de maestra de todas las ceremonias. La firma que lleva su nombre se ha convertido en un deseo aspiracional para quienes transitan el camino hacia el altar y, a su vez, un titán de la industria. No en vano, está posicionada como la quinta compañía de moda nupcial, a escala mundial, a nivel de facturación con un volumen de 75 millones de euros, al año.

Rosa Clará fundó su firma en 1995 y abrió su primera tienda, un espacio modesto, en el paseo de Gracia de Barcelona, con el apoyo de tres costureras y una Vespa con la que repartía por toda la ciudad. A aquel rincón le siguieron dos tiendas más en Barcelona, Alicante y Sevilla. 30 años después, y tras una trayectoria de esfuerzo, trabajo y sacrificio, puede presumir de contar con más de 140 tiendas exclusivas, alrededor de cuatro mil puntos de venta globales y presencia en unos 83 países.

De Daniel Clará les puedo contar que, además de ser responsable de toda la imagen de la empresa, desde 2024 es oficialmente vicepresidente del grupo. Hoy les traigo la historia de una madre que catapultó su sueño a la categoría de imperio, y de un hijo, que está destinado a mantenerlo en el olimpo de las novias, no por exigencias del destino, si no por méritos propios.