Pumares:"IU ha convertido el Gobierno en el camarote de los hermanos Marx"

Entrevista en ‘Asturias en la onda’ de Onda Cero con el secretario autonómico de Foro Asturias y diputado de esta formación en la Junta General Adrián Pumares.

Sobre la financiación autonómica, Pumares se pregunta “cuándo fue la última vez Barbón se reunión con Pedro Sánchez”. Recuerda que la prometida comisión bilateral Principado-Estado no se ha reunido nunca por lo que “no podemos permitir que nos tomen el pelo”, concluye el regionalista.

Aragón es una de las comunidades que forman parte, como Asturias, de la Declaración de Santiago sobre financiación autonómica. Los resultados electorales de esa región con un “claro castigo al PSOE que muestra cierto hartazgo”.

Otra cuestión de actualidad es la huelga ferroviaria que pone el acento en la seguridad de trenes e infraestructuras, según los convocantes. Hace unos días el consejero de Movilidad Alejandro Calvo alegaba que el plan de inversiones se está ejecutando. Sin embargo, Pumares afirma que “no es verdad que esté cumpliendo”.

Sobre el futuro de La Pereda, Pumares acusa al Principado de hacer mal el procedimiento a la carta para Hunosa para que al final la térmica queme basura.

Respecto a la comisión de investigación del accidente de Mina Cerredo, el diputado de Foro señala que hay “certezas porque no se fue suficientemente diligente con un grupo empresarial sobre el que ya había quedado demostrado que extraía carbón y que alguien en la administración enfocó a la empresa para obtener un Proyecto de Investigación Complementario”. Este caso le lleva a concluir que es impensable que el exconsejero de Industria Enrique Fernández sea presidente de Hunosa a quien también atribuye “la chapuza” de La Pereda.