TURISMO Y EMPLEO

El potencial del turismo industrial

Asturias es un territorio muy interesante para disfrutar del turismo industrial. Porque el Principado tiene patrimonio muy destacado vinculado a diversas actividades.

Ana Fierro

Gijón |

¿Han probado en alguna ocasión una experiencia que les permita ponerse en la piel de un minero? Hoy podríamos proponerles siete diferentes. Porque es posible visitar el poblado minero de Bustiello, bajar a 600 metros de profundidad en el Pozo Sotón o subirse a un tren siguiendo la estela de los que transportaban carbón hacia los lavaderos en los valles de la cuenca del Nalón.

Nos quedamos con lo último. Con el Tren Minero del Ecomuseo de Samuño, en Langreo.

¿Hablamos de un sector en crecimiento? ¿De un motor económico con capacidad para crear empleo? ¿Estamos ante una nueva oportunidad para zonas afectadas por reconversiones importantes?

Turismo y empleo en Asturias. Aún nos quedan cosas por descubrir en este espacio que hemos emitido gracias a los fondos Next Generation y a Turismo de Asturias. Recuerden que son muchas las posibilidades de desarrollo profesional que ofrece el turismo industrial y Asturias como paraíso natural.

Visita al Pozo Sotón
Visita al Pozo Sotón | Pozo Sotón
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer