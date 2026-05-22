El potencial del turismo industrial

¿Han probado en alguna ocasión una experiencia que les permita ponerse en la piel de un minero? Hoy podríamos proponerles siete diferentes. Porque es posible visitar el poblado minero de Bustiello, bajar a 600 metros de profundidad en el Pozo Sotón o subirse a un tren siguiendo la estela de los que transportaban carbón hacia los lavaderos en los valles de la cuenca del Nalón.

Nos quedamos con lo último. Con el Tren Minero del Ecomuseo de Samuño, en Langreo.

¿Hablamos de un sector en crecimiento? ¿De un motor económico con capacidad para crear empleo? ¿Estamos ante una nueva oportunidad para zonas afectadas por reconversiones importantes?

Turismo y empleo en Asturias. Aún nos quedan cosas por descubrir en este espacio que hemos emitido gracias a los fondos Next Generation y a Turismo de Asturias. Recuerden que son muchas las posibilidades de desarrollo profesional que ofrece el turismo industrial y Asturias como paraíso natural.