Podcast de Onda Cero Asturias para "padres novatos"

02X15: Cómo hablar con un niño

Tratar con un niño es a veces desconcertante. No son adultos y hay que adaptar nuestra forma de comunicarnos, partiendo de la base de que el lenguaje no verbal es fundamental en estas edades. El lenguaje ocular es el principio básico de la comunicación en los primeros momentos y hasta los 4 años, aunque cada niño es un mundo, no podemos esperar que nos entienda buena parte de lo que le decimos. Y recordad. Somos sus padres, no sus amigos en estas edades. Necesitan límites.