Pedro Sánchez presenta en Infiesto la II Estrategia Nacional de Reto Demográfico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles en Piloña los principales ejes de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico y ha asegurado que la filosofía de la misma es "garantizar que nacer, quedarse o volver al pueblo no sea un reto heroico, sino un derecho". La nueva estrategia incluye 30 líneas de actuación y 60 medidas iniciales, destacando la mejora de la conectividad, tanto digital como en transporte, el empleo y emprendimiento y la transición energética justa.

La intervención de Pedro Sánchez se ha celebrado en el marco de la European Rural Youth Forward Conference 2026, la conferencia europea sobre la juventud rural, que se celebra en el espacio cultural La Benéfica, en Infiesto. En ese escenario ha incidido el presidente del Gobierno en que "la fractura territorial atraviesa Europa, no es un reto exclusivo de España" y también ha manifestado que revertir el invierno de la despoblación no es fácil.

En este sentido ha manifestado que en algunas comunidades autónomas, especialmente golpeadas por este fenómeno, no terminan de entenderlo y han bajado los brazos.

"No es el caso del Gobierno de España: elevamos a rango ministerial al Reto Demográfico y lanzamos la primera Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, con 130 medidas. Los resultados indican que vamos en la dirección correcta. Mientras entre 2011 y 2017 los municipios de menos de 5.000 habitantes perdieron casi 400.000 habitantes; desde 2018, con ese esfuerzo conjunto, hemos aumentado la población en más de 437.000", dijo.

Pedro Sánchez ha incidido en que esta nueva estrategia "es un compromiso con la identidad, con la memoria y con el porvenir de nuestros pueblos".

"Queremos ser un país donde no se pierdan derechos, donde la calidad de vida en cualquier pueblo o aldea sea comparable a la de cualquier ciudad", dijo el Presidente del Gobierno que ha manifestado que esta "España que están construyendo va a alcanzar nada más y nada menos que los 50 millones de habitantes muy pronto" y esto a diferencia de lo que ocurre en otros muchos países "es consecuencia de políticas en el ámbito de las familias pero también de una política migratoria ordenada".

MEDIDAS COMPRENDIDAS EN LA ESTRATEGIA

De esta II Estrategia el presidente del Gobierno ha destacado algunas medidas concretas. Así se ha referido a la aprobación de un nuevo programa, dotado con 20 millones de euros, para apoyar soluciones innovadoras de transporte sostenible en zonas rurales.

"Lo cierto es que hoy el 85% de las personas residentes en zonas rurales pues no son usuarios frecuentes del transporte público, no porque no quieran, sino porque no existe esa disponibilidad o la frecuencia que ellos demandan. Por eso creo que es muy importante una de las medidas que incorporamos en esta segunda estrategia de reto demográfico que es aprobar un nuevo programa para apoyar soluciones innovadoras de transporte sostenible en zonas rurales. Vamos a dotarlo con 20 millones de euros", explicó.

También ha anunciado la multiplicación de las ayudas a proyectos de emprendimiento y creación de empleo, con 80 millones para entidades locales. Ha recordado que desde 2022 se han financiado más de 700 proyectos con un protagonismo muy especial para las pequeñas y medianas empresas, para la economía social y para el trabajo autónomo.

"En 2025 duplicamos esas ayudas y hoy me gustaría también compartir con todos vosotros y vosotras que vamos a volver a multiplicarlas y por tanto van a ser 80 millones de euros para entidades locales lo que vamos a destinar a este tipo de proyectos de emprendimiento y también de creación de empleo", dijo.

Así mismo, Pedro Sánchez se ha referido al lanzamiento dentro del nuevo fondo soberano España Crece, de una nueva línea de apoyo al sector primario y al medio rural, que movilizará hasta 1.000 millones de euros, entre ayudas directas y financiación en condiciones muy favorables para facilitar inversiones en el sector agropecuario (en gestión forestal activa, agricultura regenerativa, ganadería extensiva, eficiencia hídrica o nuevos modelos de negocio rurales) - .

"Esa es la movilización de recursos que queremos hacer de aquí a los próximos años para continuar con toda la agenda de transformación y de reformas y de modernización de nuestro país", dijo Pedro Sánchez.

NECESIDAD DE DIÁLOGO

Previamente, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, resaltó que para la puesta en marcha de esta II Estrategia requiere la "cooperación de todos y cada uno de los actores de todas las administraciones públicas". Por este motivo la ministra ha indicado que "hoy abren ese proceso de participación pública de esta Segunda Estrategia".

"Queremos que siga ese debate, ese diálogo, que se siga enriqueciendo con aportaciones de todos los actores. El medio rural se está transformando y aquí cabe el futuro", dijo la vicepresidenta tercera del Gobierno.

Sara Aagesen ha incidido en que el objetivo de esta II Estrategia es lograr derechos, equidad y oportunidades para todos, para todas las personas y para todos los territorios, apostar por "el derecho a permanecer, a vivir en nuestros pueblos y que vivir en ellos sea una elección libre y digna"