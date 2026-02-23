Dentro de este repertorio destaca "El Barberillo de Lavapiés", una de las obras maestras del llamado 'género grande'. La música fue compuesta por Francisco Asenjo Barbieri, figura clave en la consolidación de la zarzuela romántica, mientras que el libreto corresponde a Luis Mariano de Larra, hijo del célebre escritor romántico. Estrenada en 1874 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, la obra se sitúa en el Madrid del siglo XVIII y combina intriga política con enredos amorosos.

La trama gira en torno a Lamparilla, un astuto barbero del barrio de Lavapiés, que se ve envuelto en una conspiración contra el poder establecido mientras ayuda a la joven Paloma en sus asuntos sentimentales. A través de situaciones cómicas y momentos de gran brillantez musical, la obra retrata con viveza el ambiente castizo madrileño. Pero más allá del entretenimiento, la zarzuela encierra una clara intención de crítica social y política: mediante el humor y la caricatura, se cuestionan los abusos del poder, la corrupción y las tensiones entre pueblo y autoridades.

Musicalmente, Barbieri logra un equilibrio entre la elegancia de la tradición operística y los ritmos populares españoles, reforzando ese contraste entre lo oficial y lo popular. El barberillo de Lavapiés sigue siendo hoy una de las zarzuelas más queridas por el público por su frescura, su riqueza melódica, su colorido teatral y su sutil pero incisiva mirada crítica sobre la sociedad de su tiempo.