CON YOLANDA VIDAL

"El Barberillo de Lavapiés"

La zarzuela es uno de los géneros líricos más representativos de la tradición musical española, caracterizado por la alternancia de partes cantadas y habladas, así como por la incorporación de elementos populares.

Ana Fierro

Gijón |

Grabación en el Teatro Campoamor de Oviedo
Grabación del podcast en el Teatro Campoamor de Oviedo | OCR Asturias

Dentro de este repertorio destaca "El Barberillo de Lavapiés", una de las obras maestras del llamado 'género grande'. La música fue compuesta por Francisco Asenjo Barbieri, figura clave en la consolidación de la zarzuela romántica, mientras que el libreto corresponde a Luis Mariano de Larra, hijo del célebre escritor romántico. Estrenada en 1874 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, la obra se sitúa en el Madrid del siglo XVIII y combina intriga política con enredos amorosos.

La trama gira en torno a Lamparilla, un astuto barbero del barrio de Lavapiés, que se ve envuelto en una conspiración contra el poder establecido mientras ayuda a la joven Paloma en sus asuntos sentimentales. A través de situaciones cómicas y momentos de gran brillantez musical, la obra retrata con viveza el ambiente castizo madrileño. Pero más allá del entretenimiento, la zarzuela encierra una clara intención de crítica social y política: mediante el humor y la caricatura, se cuestionan los abusos del poder, la corrupción y las tensiones entre pueblo y autoridades.

Musicalmente, Barbieri logra un equilibrio entre la elegancia de la tradición operística y los ritmos populares españoles, reforzando ese contraste entre lo oficial y lo popular. El barberillo de Lavapiés sigue siendo hoy una de las zarzuelas más queridas por el público por su frescura, su riqueza melódica, su colorido teatral y su sutil pero incisiva mirada crítica sobre la sociedad de su tiempo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer