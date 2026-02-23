Fallece Sergi Martí, impulsor de la recuperación del teatro de la Benéfica en Infiesto

El colectivo de la Benéfica ha anunciado con desolación el fallecimiento de Sergi Martí, uno de sus fundadores, junto con Rodrigo Cuevas y Nacho Somovilla. De ellos partió la idea de adquirir el viejo teatro, casi en estado de ruina, y emprender la enorme misión de obtener fondos y recuperarlo como un centro cultural moderno, pero manteniendo el espíritu que lo iluminó en la década de los años 20 del pasado siglo.

Esta mañana, a través de un comunicado, el colectivo informaba de la pérdida de Martí, "fundador de La Benéfica y piloñés por adopción y por amor". Ante esta noticia, informan además de la suspensión de las celebraciones de Antroxu, previstas para este próximo fin de semana porque "nuestro corazón nos pide estos días recogimiento, recuerdos y muchos abrazos. No estamos en disposición de ofreceros el Antroxu que os merecéis. Lo sentimos mucho, pero los antroxos van y vienen… y Sergi solo hubo uno".

Este es el comunicado completo del colectivo:

"Este es un comunicado que nunca creímos tener que escribir. Hoy nos despedimos de Sergi Martí, fundador de La Benéfica y piloñés por adopción y por amor. Ante esta situación, queremos comunicaros que cancelamos la celebración del Antroxu, prevista para el próximo 28 de febrero. Nuestro corazón nos pide estos días recogimiento, recuerdos y muchos abrazos. No estamos en disposición de ofreceros el Antroxu que os merecéis. Lo sentimos mucho, pero los antroxos van y vienen… y Sergi solo hubo uno. Queremos agradeceros todo el trabajo que ya se había hecho para esta cita y el cariño recibido.

La Benéfica abrirá esta semana para algunos eventos organizados por otras asociaciones e instituciones ajenas a la propia organización.

Habrá más fiestas en el futuro, claro que sí, porque celebrar es lo que mejor se nos da y porque, para ser sinceras, Sergi se enfadaría mucho si no lo hiciéramos.

D.E.P.

Gracias.

La Benéfica"