Cangas de Onís se sitúa entre los concejos de Asturias con mejor equilibrio generacional

Cangas de Onís se posiciona como el concejo con mejor equilibrio generacional del oriente de Asturias y uno de los mejor situados del conjunto del Principado, según los últimos datos demográficos publicados esta semana.

Con una ratio de 2,45 mayores de 64 años por cada menor de 14, el municipio no solo mejora la media regional (2,88), sino que supera ampliamente a la mayoría de concejos del entorno oriental, muchos de los cuales presentan índices considerablemente más elevados.

Estos datos confirman que Cangas de Onís destaca en el mapa demográfico asturiano y consolida su liderazgo territorial en una de las principales preocupaciones estructurales de la región: el envejecimiento poblacional.

En un contexto autonómico donde numerosos municipios superan ampliamente la media regional y afrontan desequilibrios generacionales severos, Cangas de Onís demuestra que es posible sostener población joven y mantener una estructura más equilibrada.

La combinación de actividad económica, servicios públicos consolidados y planificación municipal ha permitido que el concejo se sitúe en una posición destacada dentro del ranking regional. Ser el mejor dato del oriente y uno de los más favorables de Asturias no es una cuestión estadística menor: implica mayor sostenibilidad educativa, mayor dinamismo económico y mejores perspectivas de futuro.

Servicios públicos fuertes y estrategia clara

El fortalecimiento de los servicios municipales ha sido clave en esta evolución. La mejora continua de infraestructuras, la modernización administrativa, la atención a los pueblos y la inversión en el entorno urbano han contribuido a generar estabilidad y calidad de vida. A ello se suma una estrategia municipal basada en:

•Impulso al empleo y apoyo al tejido empresarial.

•Fijación de población joven y respaldo a las familias.

•Equilibrio entre núcleo urbano y zona rural.

•Planificación a medio y largo plazo para garantizar crecimiento sostenible.

El alcalde de Cangas de Onís ha valorado los datos con claridad: “Somos el concejo con mejor equilibrio generacional del oriente de Asturias y estamos entre los primeros del Principado. Eso demuestra que Cangas de Onís funciona y que nuestro modelo da resultados”. Considera igualmente que "el reto demográfico es el gran desafío de Asturias. Mientras otros territorios pierden población joven a un ritmo acelerado, Cangas de Onís mantiene estabilidad y capacidad de atracción. Esto es fruto de servicios sólidos, actividad económica y una gestión responsable”. Asimismo, añadió: “Nuestro compromiso es seguir reforzando la seguridad, la estabilidad y la confianza de los vecinos en su gobierno local. Cuando hay planificación, gestión y visión de futuro, los resultados llegan”.

Un liderazgo con proyección

Cangas de Onís no solo resiste el reto demográfico: lidera en el oriente y se posiciona entre los mejores de Asturias. El municipio refuerza así su papel como motor comarcal y como ejemplo de que, con estrategia y estabilidad institucional, es posible construir un concejo con presente y con futuro.