El paro sube en 132 personas en julio en Asturias hasta los 48.304 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 132 personas en julio en Asturias en relación al mes anterior (+0,3%) hasta los 48.304 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de julio desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en julio la mayoría de veces en Asturias (29 veces) mientras que ha subido en una ocasión, siendo el repunte del último mes la menor subida desde que hay registros.

Además, según los citados datos, en el último año el desempleo acumula un descenso de 125 parados, lo que supone un 0,3% menos.

Por sectores, el paro bajó en Industria, 46 menos (-1,41%); Agricultura, 14 menos (-1,82%); Construcción, 4 menos (-0,12%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 140 más (+2,53%); Servicios, 56 más (+0,16%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (35.444), Sin empleo anterior (5.663), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (756), Industria (3.209), y Construcción (3232).

En cuanto a sexos, de los 48.304 desempleados registrados en julio, 28.399 fueron mujeres, 149 más (+0,5%) y 19.905, hombres, lo que supone un descenso de17 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,1%).

En julio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 117 parados menos que a cierre del pasado mes (-3,4%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 249 desempleados (+0,56%).

Cataluña (+7.705), Comunitat Valenciana (+7.021) y Madrid (+3.822) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Extremadura y Cantabria en donde menos, con retrocesos de 9.661, 767 y un 250, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En julio se registraron 29.761 contratos en Asturias, un 0,8% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 8.820 fueron contratos indefinidos, cifra un 10,6% superior a la de julio del año anterior y 20.941, contratos temporales (un 2,8% menos).

Del número de contratos registrados en julio, el 70,36% fue temporal (frente a un 71,95% del mes anterior) y un 29,64%, indefinidos (el mes precedente fue un 28,05%).

En el conjunto de España, el paro subió en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior (+0,85%), y el número total de desempleados se situó en 2.311.499, la cifra más baja en este mes desde 2007. Con esto, se vuelve a superar la cifra de los 2,3 millones de parados de la que bajó en junio por primera vez en 18 años.

UGT ve "una de cal y otra de arena"

El sindicato UGT se ha referido este martes a los datos del paro de julio y ha dicho que el mercado laboral asturiano cerró el mes "con una de cal y otra de arena". Por un lado, indican que la afiliación a la Seguridad Social mantiene una tendencia positiva al sumar 3.898 cotizantes respecto al mes anterior, alcanzando así las 406.602 personas afiliadas.

Sin embargo, apuntan que ese buen dato queda parcialmente eclipsado por la persistencia de la temporalidad, la falta de estabilidad en el empleo generado y un pequeño repunte del desempleo.

El paro en la región aumentó en 132 personas, situando el total en 48.304 y rompiendo la dinámica de descensos de los últimos meses. Este incremento obedece al sector servicios y sobre todo al colectivo sin empleo anterior, explican desde UGT.

Pese a ello, el balance interanual sigue siendo favorable: el paro se reduce en 125 personas en los últimos doce meses, con bajadas en todos los sectores salvo en el colectivo sin empleo anterior. En contratación, se observa una leve mejoría en volumen, pero UGT observa "un claro déficit de calidad".

"Es imprescindible reforzar la inspección y garantizar que en las nuevas contrataciones la estabilidad sea la norma y no la excepción. Además, reclamamos políticas activas más eficaces para impulsar la contratación de jóvenes y facilitar su acceso real al mercado laboral. Asturias necesita empleo de calidad, oportunidades para la juventud y un modelo productivo que apueste por sectores estratégicos", subraya el secretario de Empleo e Industria de UGT Asturias, Javier Campa.

CCOO advierte del aumento de la precariedad

La responsable de Empleo de CCOO de Asturias, Lucía Montejo, ha advertido este martes de la "doble lectura" que dejan los datos del paro del mes de julio en la comunidad autónoma. A pesar del ligero incremento del empleo motivado por el sector servicios en plena temporada turística, la dirigente sindical ha alertado del aumento del desempleo en 132 personas y del repunte de la precariedad laboral.

Montejo ha explicado que la concentración de la contratación en sectores como la hostelería y el comercio, articulada mayoritariamente mediante contratos temporales, provoca un incremento de la temporalidad. A su juicio, este factor resulta "negativo para el mercado laboral" al poner de manifiesto que "se está sustituyendo progresivamente empleo de calidad por empleo temporal y más precario".

Asimismo, ha calificado de "muy llamativo" el dato de que "una de cada cuatro personas inscritas como demandantes de empleo tiene trabajo, pero está buscando otro". Esta situación se produce, según ha apuntado, porque el puesto actual "no le llega o no le da estabilidad", lo que, en sus palabras, "habla muy claro de la precariedad laboral que estamos viviendo".

En términos generales, Montejo ha recordado que Asturias todavía no ha recuperado "los niveles de empleo que teníamos antes de la crisis de 2008". Por ello, aunque ha reconocido que las cifras contienen "elementos positivos", ha subrayado que existe "mucho margen de mejora".

En este contexto, la responsable de Empleo de CCOO d'Asturies ha hecho un llamamiento a "seguir peleando" por la mejora tanto de la contratación como de las condiciones de trabajo, concluyendo que "la calidad del empleo sigue siendo la gran asignatura pendiente".

Asturias achaca el incremento de los datos del paro al proceso de regularización

La gerente del Servicio Público de Empleo de Asturias (Sepepa), Begoña López, ha dicho este martes que si Asturias ha tenido este julio un mes con un comportamiento diferente a lo que suele ser habitual, con un aumento del número de personas inscritas en las oficinas de empleo del Principado de un 0,27%, lo que ha supuesto 132 personas, ha sido por el impacto que está teniendo en las oficinas de empleo" el proceso de regularización extraordinaria, que ha derivado a 689 personas como demandantes de empleo.

"Yo creo que compensan la caída del desempleo en nuestra comunidad autónoma", ha asegurado la gerente del Sepepa, añadiendo que "esta es una evolución muy en línea con lo que ha sucedido a nivel nacional", donde "prácticamente todas las comunidades autónomas están a un mes de julio con pequeños incrementos en el nivel de desempleo".

Por el contrario, ha indicado la afiliación a la Seguridad Social ha mostrado una evolución positiva en julio, situándose en 406.262 afiliaciones, "casi 4.000 más que el mes anterior, un incremento respecto al mes de junio de casi el 1% y muy superior al registrado en el conjunto del país, que son 0,2 puntos más", ha indicado López.

En términos anuales, la afiliación ha experimentado "un incremento del 2%, que son más de 8.000 personas más trabajando que el mismo mes del año anterior", ha precisado la gerente del servicio público de empleo asturiano.

López ha insistido en que "lo que nos toca es seguir apostando por programas de orientación y acompañamiento para el empleo y, desde luego, por la formación", considerando que "la formación es la principal herramienta que tenemos de a la inserción laboral", especialmente porque el perfil del desempleado en Asturias "es un desempleado con muy baja formación, en términos generales", por lo que ha abogado por que "la gente acceda a la formación del servicio público de empleo, que es gratuita, que está continuamente a disposición de los ciudadanos".