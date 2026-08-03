ENTREVISTA: Hablamos de las novedades de cara a la Fiesta del Asturcón, con Chelo Díez

La Fiesta del Asturcón es una tradicional y popular romería celebrada el penúltimo sábado de agosto en la Majada de Espineres, en plena Sierra del Sueve (Piloña, Asturias). Conmemora la recuperación del asturcón, el caballo autóctono de la región que estuvo a punto de desaparecer. Está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La jornada arranca por la mañana con una misa de campaña, seguida de concursos de baile regional, charangas y música de bandas de gaitas. Se realiza una tradicional comida de hermandad y una jira de montaña donde ganaderos y visitantes comparten el día en el campo.

A la tarde tiene lugar el momento más esperado con la bajada y exhibición de los caballos, el marcaje de los potros nacidos ese año y las tradicionales demostraciones de doma y monta del asturcón. Durante el evento se entrega el galardón del «Asturcón del Año» y se nombra al «Pastor y Mujer mayor del Sueve».

En esta edición el premio Asturcón del Año será para el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. El pregonero será el alcalde de Piloña, Iván Allende.