ENTREVISTA: Nacho Somovilla nos visita hoy para hablarnos de la inauguración de la muestra Artistes Benéficos

El Antiguo Balneario de Borines vuelve a convertirse este agosto en un punto de encuentro para el arte con la segunda edición de Artistes Benéficos: Mercáu d'Arte II, una iniciativa que sigue creciendo gracias al apoyo de artistas, vecinas, vecinos y visitantes.

La inauguración tendrá lugar este sábado 1 de agosto a las 12:00 horas, con un vermú musical a cargo de WyllyW, que pondrá la banda sonora a una jornada pensada para disfrutar del arte, compartir encuentros y recorrer con calma las obras expuestas. Como ya es habitual, también participará Setadebosque, con una propuesta gastronómica elaborada en torno a la seta shiitake cultivada en la propia zona.

El Mercáu d'Arte nace con un objetivo claro: ofrecer un espacio abierto donde artistas de disciplinas muy diversas —pintura, escultura, textil y otros formatos— puedan mostrar su trabajo y acercarlo a todo tipo de públicos. Lejos del modelo de una galería tradicional, la propuesta apuesta por hacer del arte una experiencia accesible, con obras a precios pensados para todos los bolsillos.

Por segundo año consecutivo, la organización lanzó una convocatoria pública para seleccionar a las y los artistas participantes. La respuesta ha vuelto a superar las expectativas, con propuestas comprometidas, originales y llenas de personalidad que podrán descubrirse durante la muestra.

Además de apoyar directamente a quienes crean las obras, cada venta contribuirá al proyecto colectivo de La Benéfica, ya que una parte de la recaudación se destinará a seguir equipando el antiguo teatro rehabilitado y a impulsar las actividades culturales que dan vida al concejo.