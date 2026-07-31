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ENTREVISTA: Nacho Somovilla nos visita hoy para hablarnos de la inauguración de la muestra Artistes Benéficos

La cuarta edición de Artistes Benéficos presenta su Mercáu d’Arte, una exposición colectiva que se completa con presentaciones de libros y conciertos acústicos durante todo el mes de agosto

Enrique Carballeira

Infiesto |

El Antiguo Balneario de Borines vuelve a convertirse este agosto en un punto de encuentro para el arte con la segunda edición de Artistes Benéficos: Mercáu d'Arte II, una iniciativa que sigue creciendo gracias al apoyo de artistas, vecinas, vecinos y visitantes.

La inauguración tendrá lugar este sábado 1 de agosto a las 12:00 horas, con un vermú musical a cargo de WyllyW, que pondrá la banda sonora a una jornada pensada para disfrutar del arte, compartir encuentros y recorrer con calma las obras expuestas. Como ya es habitual, también participará Setadebosque, con una propuesta gastronómica elaborada en torno a la seta shiitake cultivada en la propia zona.

El Mercáu d'Arte nace con un objetivo claro: ofrecer un espacio abierto donde artistas de disciplinas muy diversas —pintura, escultura, textil y otros formatos— puedan mostrar su trabajo y acercarlo a todo tipo de públicos. Lejos del modelo de una galería tradicional, la propuesta apuesta por hacer del arte una experiencia accesible, con obras a precios pensados para todos los bolsillos.

Por segundo año consecutivo, la organización lanzó una convocatoria pública para seleccionar a las y los artistas participantes. La respuesta ha vuelto a superar las expectativas, con propuestas comprometidas, originales y llenas de personalidad que podrán descubrirse durante la muestra.

Además de apoyar directamente a quienes crean las obras, cada venta contribuirá al proyecto colectivo de La Benéfica, ya que una parte de la recaudación se destinará a seguir equipando el antiguo teatro rehabilitado y a impulsar las actividades culturales que dan vida al concejo.

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