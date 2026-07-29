Inaugurado el Centro de Interpretación del Caballo Asturcón que refuerza la oferta turística de Piloña

El Centro de Interpretación del Caballo Asturcón refuerza la oferta turística de Piloña como nuevo espacio dedicado a divulgar la historia y la recuperación de una de las razas equinas autóctonas más emblemáticas de Asturias. La infraestructura forma parte de las cuatro actuaciones ejecutadas en el concejo gracias a una inversión de 842.500 euros de fondos europeos Next Generation EU, movilizada por el Gobierno del Principado a través de la Acción de Cohesión en Destino (ACD) Sueve 2023, integrada en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística.

La vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha visitado hoy el nuevo equipamiento junto con el alcalde de Piloña, Iván Allende, y ha destacado que las actuaciones realizadas en el concejo responden al modelo turístico que impulsa el Ejecutivo autonómico: sostenible, vinculado al patrimonio natural y cultural.

“Asturias cuenta con un patrimonio natural, cultural y etnográfico extraordinario. Nuestro objetivo es convertir esa riqueza en una oferta turística cada vez más diversa y de mayor calidad, capaz de generar oportunidades en todo el territorio y de invitar a descubrir concejos como Piloña por aquello que los hace únicos”, ha Valorado Llamedo.

Además del Centro de Interpretación del Caballo Asturcón, la inversión ha permitido construir la senda peatonal y cicloturista entre L’Infiestu y Espinaréu y acondicionar los espacios públicos del santuario de la Virgen de la Cueva. Se trata de actuaciones que mejoran la experiencia turística del concejo, al tiempo que renuevan espacios de uso cotidiano para la ciudadanía y contribuyen a hacer más accesibles, seguros y agradables algunos de sus enclaves más representativos.

En el entorno del santuario de la Virgen de la Cueva, las obras han incluido la mejora de los accesos y del área recreativa, la construcción de una pérgola de madera, un parque infantil y una nueva acera perimetral; la renovación de elementos de contención y seguridad y la instalación de contenedores soterrados, actuaciones que han transformado uno de los espacios de encuentro más importantes del concejo.