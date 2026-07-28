ENTREVISTA: Rural Forks cierra en Villaviciosa este miércoles su recorrido por Asturias

El proyecto Rural Forks cierra esta tarde en Villaviciosa su recorrido por Asturias.

Se trata de un proyecto de participación juvenil impulsado por Brújula Intercultural y Biela y Tierra, llega a Villaviciosa, como última parada de su primera ruta por Asturias. Para cerrar el recorrido y compartir la experiencia con la población local, esta tarde, a las 18:30 horas, se celebrará una presentación pública en el Espacio Joven de Villaviciosa.

Los participantes son un grupo de jóvenes de entre 18 y 30 años está recorriendo Asturias en bicicleta llevando únicamente lo necesario en sus alforjas. La experiencia combina movilidad activa, educación no formal, convivencia y contacto directo con proyectos vinculados a la agroecología, la cultura comunitaria, la economía social, la biodiversidad, el cooperativismo, la recuperación de saberes tradicionales, el emprendimiento rural y la innovación social.

A lo largo del viaje, el grupo está recorriendo localidades y concejos como desde Lugo de Llanera hasta Villaviciosa, y ha conocido iniciativas de distinta índole en puntos como Llanera, Ribera de Arriba, Bimenes, Nava, Piloña y Cabranes.

Durante la presentación, las personas participantes explicarán los principios y objetivos de Rural Forks y compartirán los principales aprendizajes recogidos a lo largo de la ruta. También darán a conocer las iniciativas visitadas, las historias de las personas que las impulsan y las diferentes respuestas que se están construyendo desde el territorio ante los retos sociales, económicos y ambientales del medio rural.