EN MÁS DE UNO

Impulso al Área Recreativa de La Cueva y las Piscinas Municipales de Infiesto

La novedad, estos días, es la apertura de un nuevo parque infantil en esta zona, para seguir fomentando el carácter familiar del entorno. El alcalde de Piloña, Iván Allende, lo contó hoy en nuestro programa, Más de Uno

Enrique Carballeira

Infiesto |

Piloña continúa mejorando su oferta turística. El Ayuntamiento renueva el área recreativa de La Cueva en Infiesto con deporte, mejoras en los accesos y ahora con un nuevo parque infantil.

El área de la cueva, situada junto al famoso Santuario de roca, es uno de los lugares más visitados del concejo.

El área, situada a apenas 600 metros de Infiesto por la AS-254, dispone de zona de mesas, parque infantil, aparcamiento, bar y aseos operativos desde Semana Santa, con las piscinas descubiertas abiertas en temporada estival.

La novedad, estos días, es la apertura de un nuevo parque infantil en esta zona, para seguir fomentando el carácter familiar del entorno.

Con estas mejoras, La Cueva se perfila como el eje deportivo y turístico del verano piloñés, a medio camino entre la tradición del Santuario y el uso recreativo de una zona de gran belleza natural.

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