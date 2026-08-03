Salas albergará un gran campus de datos con una inversión de más de 1.200 millones de euros y 1.318 empleos

El municipio asturiano de Salas, ubicado en el occidente de Asturias, será sede del mayor centro de datos del Principado con la llegada de Digital Valley Asturias, una iniciativa que promete una inversión de más de 1.200 millones de euros y generará 1.318 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos.

La iniciativa, que aspira a conseguir el reconocimiento como proyecto de interés estratégico regional (PIER) está desarrollada por la empresa Sales For You Consulting y su construcción --fase en la que se prevé contar con hasta 3.000 empleados-- empezará en el segundo semestre de 2027. Se estima que entre en funcionamiento en 2030.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha presentado la iniciativa en una rueda de prensa en la que han explicado el proyecto el socio director de Digital Valley, Armando Layna, la consultora de PWC Esther Zorzano, y el CEO de Digital Valley, Juan Samper.

Este proyecto se centra en el procesamiento, almacenamiento y gestión de datos, y podrá albergar servicios digitales avanzados relacionados con la inteligencia artificial, la computación en la nube y otras actividades similares.

Digital Valley Asturias ocupará una superficie de 154.584 metros cuadrados, de los cuales 46.865 corresponderán a equipamientos. Además, el recinto reservará el 28% de su superficie para zonas verdes y contará con 375 plazas de aparcamiento. El campus tendrá diez módulos de centros de datos y alcanzará una capacidad informática final de 120 megavatios.

La inversión global se ejecutará en dos fases. La primera movilizará 240 millones de euros y permitirá instalar 24 megavatios de capacidad informática. La segunda sumará 96 megavatios y un gasto de 960 millones.

EL DATO COMO "PETRÓLEO DEL SIGLO XXI"

El socio director de Digital Valley, Armando Layna, ha explicado que este campus se presenta en un contexto de "revolución digital" en la que toda la economía genera datos. "No hay absolutamente nada que no genere un dato, es el petróleo del siglo XXI", ha explicado.

En este contexto, ha explicado que los datos "no generan riqueza por sí solos", sino que son necesarias infraestructuras para albergarlos, procesarlos y convertirlos en inteligencia. Centros como el que se va a promover en Salas, ha dicho, son "las grandes refinerías de la economía digital", en las que la inteligencia artificial "aprende" y las empresas innovan.

SALAS REÚNE "EL 100 DE LAS CONDICIONES"

El porqué de su instalación en Salas responde a un análisis "exhaustivo" de las condiciones de todo el territorio asturiano. Tras recorrerse toda la geografía asturiana, Layna ha asegurado que Salas "cumple todos los ingredientes que tiene que cumplir".

Así, ha explicado que para tomar la decisión de instalar un campus de estas características se analizan numerosas variables, tales como la exposición a la corrosión, el riesgo de terremotos, la incidencia del viento o la calidad del aire. "En Asturias, solo Salas nos da el 100% de los requerimientos para construir el campus", ha enfatizado.

TRES AÑOS DE TRABAJO "EN SILENCIO"

Layna ha explicado que para llegar al día de hoy han sido necesarios tres años de trabajo "en silencio". Así, ha agradecido a la Administración autonómica su discreción, teniendo en cuenta que este tipo de inversiones son como "un elefante al que asusta un ratón".

En este sentido, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha enfatizado que esta es la forma de trabajar de su Ejecutivo, siendo reservados en la información sobre las inversiones y procurando que "nada se filtre". "Es lo que nos piden las empresas", ha asegurado para, a renglón seguido, trasladar a quienes dicen que "no se está haciendo nada en Asturias para atraer inversiones", que sí se está haciendo "mucho" trabajo, pero "de manera silenciosa".

Barbón ha explicado que si hoy se presenta esta inversión es por su intención de ser catalogada como proyecto estratégico. "Frente al exhibicionismo de otros políticos, optamos por la diplomacia discreta y porque sean las empresas las que presenten los proyectos", ha dicho.

Finalmente el presidente ha agradecido a Digital Valley que haya apostado por Asturias y ha destacado que inversiones como esta ponen de manifiesto que "confiar en Asturias merece la pena".

CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO

La Cámara de Comercio de Oviedo ha expresado este lunes su satisfacción por el proyecto Digital Valley Asturias, que contempla el desarrollo de un campus digital en el concejo de Salas con un Centro de Datos, una iniciativa que situará a Asturias y al occidente de la región "en una posición destacada dentro del ecosistema tecnológico y de infraestructuras digitales de España".

Según ha informado la Cámara en nota de prensa, esta inversión representa "un importante impulso para la economía regional y constituye una apuesta estratégica por la transformación digital, la innovación y la generación de nuevas oportunidades empresariales y de empleo".

Desde la Cámara de Comercio de Oviedo han explicado que este anuncio es el resultado de "un largo proceso de trabajo realizado con discreción, perseverancia y visión de futuro". En este contexto, la Cámara "ha acompañado e impulsado desde sus primeras etapas las gestiones necesarias para la implantación del proyecto".

"La implantación de una infraestructura digital de estas características refuerza el posicionamiento de Asturias como un territorio competitivo para la atracción de inversiones tecnológicas de alto valor añadido, al tiempo que abre nuevas oportunidades para el desarrollo empresarial, la innovación, la captación de talento y la consolidación de un ecosistema económico cada vez más vinculado a la economía digital", han dicho.

ALCALDE DE SALAS

El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo (Foro), ha celebrado este lunes la inversión anunciada por Digital Valley para el municipio, una de las mayores inversiones para Asturias de los últimos tiempos. El regidor ha celebrado que haya "gustado" el municipio, así como su forma de trabajar.

Esta infraestructura, que comenzará a construirse a finales de 2027, se ubicará en el futuro polígono industrial de Nonaya, sobre una superficie de 154.584 metros cuadrados y prevé la creación de más de 1.300 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Hidalgo ha explicado que el Ayuntamiento, junto a la Agencia Sekuens y la Cámara de Comercio, ha estado "trabajando en una forma muy discreta, seria y tranquila" en la instalación de la empresa y en el desarrollo del polígono industrial.

El alcalde ha subrayado que la iniciativa incluye un parque científico y tecnológico en el futuro polígono industrial que resultará "importantísimo y vital" para el municipio.