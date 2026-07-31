El Parque Nacional de Picos de Europa cierra temporalmente la ruta del Cares por seguridad

PRECAUCIÓN

La Dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa está evaluando el estado de la Ruta del Cares, a fin de comprobar que pueda recorrerse con seguridad tras el desprendimiento que provocó que dos mujeres de 53 y 19 años resultaran heridas graves este viernes.

Según ha informado Turismo de Asturias a través de su perfil en la red social 'X', tras el incidente, ocurrido en la mañana de hoy, se ha decretado el cierre total y preventivo de la ruta. En estos momentos, los equipos de rescate del SEPA están interviniendo y se está evaluando el estado del itinerario para comprobar que pueda recorrerse con seguridad. Desde Turismo de Asturias piden a los usuarios que lo tuvieran previsto, que no accedan a la ruta, respeten la señalización y siga las indicaciones del parque nacional y los servicios de emergencia.

ACCIDENTE

Una mujer de 53 años y una joven de 19 han resultado heridas de gravedad mientras hacían la ruta del Cares, en Cabrales, tras producirse un desprendimiento de piedras. El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) mantiene movilizado al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, con el helicóptero medicalizado del organismo autónomo, para atender a los afectados. Según ha informado el SEPA en nota de prensa, el equipo de rescate ha evacuado a las dos afectadas. La joven de 19 años fue trasladada, asistida y acompañada por la médico-rescatadora en el helicóptero medicalizado de Bomberos de Asturias, hasta la helibase de Cangas de Onís donde llegó a las 13.15 horas. Desde allí está siendo traslada al HUCA por el equipo médico de la UVI-móvil de Arriondas.

Por su parte, la otra afectada, de 53 años, está siendo trasladada directamente al HUCA por el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA. El desprendimiento se produjo a seis kilómetros de Caín, en Cabrales. El 112 se movilizó tras recibir el aviso de una central de transmisión de emergencias de una empresa de telefonía móvil a las 10.41 horas de este viernes. En la llamada inicialmente se informó de que había tres personas afectadas, aunque finalmente eran dos.

El SEPA ha matizado que no se ha producido "ningún desprendimiento" sino "una caída de piedras" que alcanzó a los dos afectados. Desde la Sala 112 del SEPA, inicialmente, se solicitó el apoyo a los 112 de Castilla y León y Cantabria, pero debido a la meteorología, ninguna de sus aeronaves puedo acceder a la zona.