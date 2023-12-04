POLIDEPORTIVO

Consulta los resultados del fin de semana

Repasamos los resultados de nuestros equipos en el fin de semana y escuchamos las voces de los protagonistas en nuestra agenda

Chisco García

Oviedo | 04.12.2023 14:12

SEGUNDA FEDERACIÓN

VETUSTA

COVADOGA

5-0

AVILES

ARANDINA

2-1

RAYO CANTABRIA

MARINO

1-0

LANGREO

GIMNÁSTICA

1-0

TERCERA

LUARCA

TUILLA

1-1

AVILÉS STADIUM

URRACA

0-0

PRAVIANO

INDUSTRIAL

0-0

LLANES

SPORTING ATLÉTICO

0-0

LLANERA

LENENSE

4-1

CEARES

LEALTAD

1-1

BARCIA

TITÁNICO

1-2

CAUDAL

CONDAL

0-0

L’ENTREGU

COLUNGA

1-0

SEGUNDA FEMENINA

ATHLETIC

REAL OVIEDO

0-1

SPORTING

HUESCA

1-1


BALONCESTO

LEB ORO

BETIS

ALIMERKA OVIEDO

85-94

LIGA EBA

CHANTADA

UNIVERSIDAD OVIEDO

90-54

MARÍN PEIXELAGO

TARTIERE AUTO

73-49

CIRCULO

BOSCO SALESIANOS

94-78

LIGA FEMENINA 2

ARXIL

SANFER ADBA

57-50

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

LOBAS OVIEDO

MOTIVE.CO GIJÓN

PLATA FEMENINA

GIJÓN

MEAÑO

35-23

TENERIFE

SIERO

32-27

HONOR PLATA MASCULINA

GUADALAJARA

UNIÓN FINANCIERA

30-24

1ª NACIONAL MASCULINA

ASTILLERO

HORIZONTE ATLÉTICA

30-34

EMBUTIDOS EZEQUIEL

GRUPO

28-32

AUTOCENTER PRINCIPADO

SANTOÑA

22-24

ROYAL PREMIUM GIJON

SALAMANCA

36-30

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

PLATA FEMENINA

CAMBRE

LENA

5-0

PATINALON

AURRERÁ

3-1

ROLLER OVIEDO

RAXOI

3-4

OK LIGA BRONCES NORTE

ARECES

URDANETA

4-5

TRAVIESAS

ROLLER

3-8

TELECABLE

MIERES

2-2

PATINALON

ROCHAPEA

4-3

BADMINTON

OVIEDO

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR

BELENOS

LES ABELLES

30-20

DIVISIÓN DE HONOR B

GIJÓN

GAZTEDI

10-71

GERNIKA

REAL OVIEDO

35-5


VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPO

ZALAETA

0-3

TORRELAVEGA

CV OVIEDO

0-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

VIGO

3-1

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

ARONA

OVIEDO

1-3

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

COSLADA

LA CALZADA

3-0

LA CURTIDORA

RIVAS

3-0

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