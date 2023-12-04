Consulta los resultados del fin de semana

SEGUNDA FEDERACIÓN
VETUSTA
COVADOGA
5-0
AVILES
ARANDINA
2-1
RAYO CANTABRIA
MARINO
1-0
LANGREO
GIMNÁSTICA
1-0
TERCERA
LUARCA
TUILLA
1-1
AVILÉS STADIUM
URRACA
0-0
PRAVIANO
INDUSTRIAL
0-0
LLANES
SPORTING ATLÉTICO
0-0
LLANERA
LENENSE
4-1
CEARES
LEALTAD
1-1
BARCIA
TITÁNICO
1-2
CAUDAL
CONDAL
0-0
L’ENTREGU
COLUNGA
1-0
SEGUNDA FEMENINA
ATHLETIC
REAL OVIEDO
0-1
SPORTING
HUESCA
1-1
BALONCESTO
LEB ORO
BETIS
ALIMERKA OVIEDO
85-94
LIGA EBA
CHANTADA
UNIVERSIDAD OVIEDO
90-54
MARÍN PEIXELAGO
TARTIERE AUTO
73-49
CIRCULO
BOSCO SALESIANOS
94-78
LIGA FEMENINA 2
ARXIL
SANFER ADBA
57-50
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
LOBAS OVIEDO
MOTIVE.CO GIJÓN
PLATA FEMENINA
GIJÓN
MEAÑO
35-23
TENERIFE
SIERO
32-27
HONOR PLATA MASCULINA
GUADALAJARA
UNIÓN FINANCIERA
30-24
1ª NACIONAL MASCULINA
ASTILLERO
HORIZONTE ATLÉTICA
30-34
EMBUTIDOS EZEQUIEL
GRUPO
28-32
AUTOCENTER PRINCIPADO
SANTOÑA
22-24
ROYAL PREMIUM GIJON
SALAMANCA
36-30
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
PLATA FEMENINA
CAMBRE
LENA
5-0
PATINALON
AURRERÁ
3-1
ROLLER OVIEDO
RAXOI
3-4
OK LIGA BRONCES NORTE
ARECES
URDANETA
4-5
TRAVIESAS
ROLLER
3-8
TELECABLE
MIERES
2-2
PATINALON
ROCHAPEA
4-3
BADMINTON
OVIEDO
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR
BELENOS
LES ABELLES
30-20
DIVISIÓN DE HONOR B
GIJÓN
GAZTEDI
10-71
GERNIKA
REAL OVIEDO
35-5
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
GRUPO
ZALAETA
0-3
TORRELAVEGA
CV OVIEDO
0-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOS
VIGO
3-1
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
ARONA
OVIEDO
1-3
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
COSLADA
LA CALZADA
3-0
LA CURTIDORA
RIVAS
3-0