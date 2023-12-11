POLIDEPORTIVO

Consulta como les fue a nuestros equipos

Así fue el fin de semana para nuestros equipos y así lo analizan sus protagonistas

Chisco García

Oviedo | 11.12.2023 14:59

SEGUNDA FEDERACIÓN

COMPOSTELA

VETUSTA

1-0

COVADOGA

AVILES

0-3

ZAMORA

MARINO

0-0

VALLADOLID B

LANGREO

2-1

SEGUNDA FEMENINA

REAL OVIEDO

BALEARES

2-3

BIZKERRE

SPORTING

1-2

BALONCESTO

LEB ORO

ALIMERKA OVIEDO

MENORCA

78-84

LIGA EBA

UNIVERSIDAD OVIEDO

OBRADOIRO

68-87

SOLGALEGO

TARTIERE AUTO

92-70

CIRCULO

CULTURAL

72-83

LIGA FEMENINA 2

TENERIFE

SANFER ADBA

59-40

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

LOBAS OVIEDO

MOTIVE.CO GIJÓN

PLATA FEMENINA

PORRIÑO

GIJÓN

22-27

SIERO

LANZAROTE

21-26

HONOR PLATA MASCULINA

UNIÓN FINANCIERA

VALINOX

31-26

1ª NACIONAL MASCULINA

EMBUTIDOS EZEQUIEL

HORIZONTE ATLÉTICA

27-35

ROYAL PREMIUM GIJON

SANTOÑA

25-21

AUTOCENTER PRINCIPADO

GRUPO

29-23

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

PLATA FEMENINA

LENA

PONTEAREAS

6-2

RASPEIH

PATINALON

APLAZADO 16-12

ALAMEDA

ROLLER OVIEDO

2-1

OK LIGA BRONCES NORTE

MIERES

ARECES

0-4

ROLLER

MUNDAIZ

10-1

ROCHAPEA

TELECABLE

4-2

PATINALON

DESCANSO

BADMINTON

OVIEDO

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR

POZUELO

BELENOS

34-0

DIVISIÓN DE HONOR B

GIJÓN

REAL OVIEDO


VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPO

CV OVIEDO

3-0

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

PALENCIA

2-3

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

OVIEDO

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

LA CALZADA

LA CURTIDORA

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer