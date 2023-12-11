Consulta como les fue a nuestros equipos

SEGUNDA FEDERACIÓN
COMPOSTELA
VETUSTA
1-0
COVADOGA
AVILES
0-3
ZAMORA
MARINO
0-0
VALLADOLID B
LANGREO
2-1
SEGUNDA FEMENINA
REAL OVIEDO
BALEARES
2-3
BIZKERRE
SPORTING
1-2
BALONCESTO
LEB ORO
ALIMERKA OVIEDO
MENORCA
78-84
LIGA EBA
UNIVERSIDAD OVIEDO
OBRADOIRO
68-87
SOLGALEGO
TARTIERE AUTO
92-70
CIRCULO
CULTURAL
72-83
LIGA FEMENINA 2
TENERIFE
SANFER ADBA
59-40
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
LOBAS OVIEDO
MOTIVE.CO GIJÓN
PLATA FEMENINA
PORRIÑO
GIJÓN
22-27
SIERO
LANZAROTE
21-26
HONOR PLATA MASCULINA
UNIÓN FINANCIERA
VALINOX
31-26
1ª NACIONAL MASCULINA
EMBUTIDOS EZEQUIEL
HORIZONTE ATLÉTICA
27-35
ROYAL PREMIUM GIJON
SANTOÑA
25-21
AUTOCENTER PRINCIPADO
GRUPO
29-23
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
PLATA FEMENINA
LENA
PONTEAREAS
6-2
RASPEIH
PATINALON
APLAZADO 16-12
ALAMEDA
ROLLER OVIEDO
2-1
OK LIGA BRONCES NORTE
MIERES
ARECES
0-4
ROLLER
MUNDAIZ
10-1
ROCHAPEA
TELECABLE
4-2
PATINALON
DESCANSO
BADMINTON
OVIEDO
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR
POZUELO
BELENOS
34-0
DIVISIÓN DE HONOR B
GIJÓN
REAL OVIEDO
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
GRUPO
CV OVIEDO
3-0
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOS
PALENCIA
2-3
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
OVIEDO
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CALZADA
LA CURTIDORA