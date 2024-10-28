Consulta la agenda del fin de semana

SEGUNDA FEDERACIÓN
ESCOBEDO
LANGREO
0-2
NUMANCIA
MARINO
1-0
LLANERA
GIMNÁSTICA
2-1
AVILÉS
COMPOSTELA
0-0
TERCERA
COVADONGA
LENENSE
3-0
CEARES
MOSCONIA
1-1
SPORTING ATLÉTICO
PRAVIANO
0-0
CONDAL
ROCES
2-2
SAN MARTÍN
VETUSTA
1-1
COLUNGA
AVILÉS STADIUM
1-1
TUILLA
TITÁNICO
0-2
L’ENTREGU
URRACA
1-0
CAUDAL
LEALTAD
2-1
SEGUNDA FEMENINA
AVILÉS
OSASUNA
2-2
PRADEJÓN
SPORTING
1-2
EUROPA
REAL OVIEDO
0-0
BALONCESTO
PRIMERA FEB
SAN PABLO
ALIMERKA OVIEDO
79-69
3ª FEB
RECOLETAS
UNIVERSIDAD OVIEDO
76-85
OBRADOIRO
CIRCULO
68-86
LIGA FEMENINA 2
ANDRATX
ADBA SANFER ARTCHIVO
66-52
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MOTIVEMARKET.COM
ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL OVIEDO
PLATA FEMENINA
GIJÓN
1ª NACIONAL MASCULINA
EZEQUIEL 4 VALLES
GRUPO
25-40
ASTILLERO
HORIZONTE ATLÉTICA
32-27
AUTOCENTER PRINCIPADO
UNION FINANCIERA
23-19
BATHCO
ROYAL PREMIUM GIJON
31-26
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
CERDANYOLA
3-1
PLATA FEMENINA
LAS ROZAS
ROLLER OVIEDO
5-1
ROCHAPEA
MIERES
2-4
RASPEIG
PATINALON
1-2
PLATA MASCULINA
COMPAÑÍA
OVIEDO ROLLER
4-1
OK LIGA BRONCES NORTE
MIERES
TELECABLE
7-4
PATINALON
COMPAÑÍA DE MARIA
6-3
BADMINTON
OVIEDO
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
PASEK BELENOS
GETXO
30-16
GAZTEDI
REAL OVIEDO
17-22
LA ÚNICA
GIJÓN
38-10
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
EXTREMADURA ARROYO
CV OVIEDO
3-0
GRUPO
LEGANÉS
0-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOS
SPORTING SORIA
3-2
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
DON BENITO
OVIEDO
0-3
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CALZADA
XUVENIL TEIS
0-3