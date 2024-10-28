Consulta la agenda del fin de semana

POLIDEPORTIVO

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Chisco García

Oviedo |

SEGUNDA FEDERACIÓN

ESCOBEDO

LANGREO

0-2

NUMANCIA

MARINO

1-0

LLANERA

GIMNÁSTICA

2-1

AVILÉS

COMPOSTELA

0-0

TERCERA

COVADONGA

LENENSE

3-0

CEARES

MOSCONIA

1-1

SPORTING ATLÉTICO

PRAVIANO

0-0

CONDAL

ROCES

2-2

SAN MARTÍN

VETUSTA

1-1

COLUNGA

AVILÉS STADIUM

1-1

TUILLA

TITÁNICO

0-2

L’ENTREGU

URRACA

1-0

CAUDAL

LEALTAD

2-1

SEGUNDA FEMENINA

AVILÉS

OSASUNA

2-2

PRADEJÓN

SPORTING

1-2

EUROPA

REAL OVIEDO

0-0


BALONCESTO

PRIMERA FEB

SAN PABLO

ALIMERKA OVIEDO

79-69

3ª FEB

RECOLETAS

UNIVERSIDAD OVIEDO

76-85

OBRADOIRO

CIRCULO

68-86

LIGA FEMENINA 2

ANDRATX

ADBA SANFER ARTCHIVO

66-52

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MOTIVEMARKET.COM

ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL OVIEDO

PLATA FEMENINA

GIJÓN

1ª NACIONAL MASCULINA

EZEQUIEL 4 VALLES

GRUPO

25-40

ASTILLERO

HORIZONTE ATLÉTICA

32-27

AUTOCENTER PRINCIPADO

UNION FINANCIERA

23-19

BATHCO

ROYAL PREMIUM GIJON

31-26

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

CERDANYOLA

3-1

PLATA FEMENINA

LAS ROZAS

ROLLER OVIEDO

5-1

ROCHAPEA

MIERES

2-4

RASPEIG

PATINALON

1-2

PLATA MASCULINA

COMPAÑÍA

OVIEDO ROLLER

4-1

OK LIGA BRONCES NORTE

MIERES

TELECABLE

7-4

PATINALON

COMPAÑÍA DE MARIA

6-3

BADMINTON

OVIEDO

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

PASEK BELENOS

GETXO

30-16

GAZTEDI

REAL OVIEDO

17-22

LA ÚNICA

GIJÓN

38-10

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

EXTREMADURA ARROYO

CV OVIEDO

3-0

GRUPO

LEGANÉS

0-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

SPORTING SORIA

3-2

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

DON BENITO

OVIEDO

0-3

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

LA CALZADA

XUVENIL TEIS

0-3

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