Consulta la agenda del fin de semana

SEGUNDA FEDERACIÓN
AVILÉS
LAREDO
3-0
LANGREO
PONTEVEDRA
0-2
BERGANTIÑOS
LLANERA
2-2
MARINO
COMPOSTELA
0-2
TERCERA
AVILÉS STADIUM
URRACA
2-1
LENENSE
MOSCONIA
1-4
L’ENTREGU
PRQVIANO
1-1
COVADONGA
TSK ROCES
1-0
COLUNGA
LEALTAD
1-4
CEARES
VESTUSTA
0-3
SPORTING ATLÉTICO
TITÁNICO
3-1
CONDAL
TUILLA
1-0
CAUDAL
SAN MARTÍN
0-0
SEGUNDA FEMENINA
ATHLETIC B
REAL OVIEDO
0-1
AVILÉS
SPORTING
2-1
BALONCESTO
PRIMERA FEB
AMICS CASTELLO
ALIMERKA OVIEDO
90-68
BALONMANO
1ª NACIONAL MASCULINA
HORIZONTE ATLÉTICA
UNION FINANCIERA
20-27
AUTOCENTER PRINCIPADO
ZAMORA
30-32
EZEQUIEL
ROYAL PREMIUM GIJON
17-34
CAMARGO
GRUPO
37-36