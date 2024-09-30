POLIDEPORTIVO

Consulta la agenda del fin de semana

Así fueron los resultados de nuestros equipos y las voces de sus protagonistas en el fin de semana

Chisco García

Oviedo | 30.09.2024 12:28

SEGUNDA FEDERACIÓN

AVILÉS

LAREDO

3-0

LANGREO

PONTEVEDRA

0-2

BERGANTIÑOS

LLANERA

2-2

MARINO

COMPOSTELA

0-2

TERCERA

AVILÉS STADIUM

URRACA

2-1

LENENSE

MOSCONIA

1-4

L’ENTREGU

PRQVIANO

1-1

COVADONGA

TSK ROCES

1-0

COLUNGA

LEALTAD

1-4

CEARES

VESTUSTA

0-3

SPORTING ATLÉTICO

TITÁNICO

3-1

CONDAL

TUILLA

1-0

CAUDAL

SAN MARTÍN

0-0

SEGUNDA FEMENINA

ATHLETIC B

REAL OVIEDO

0-1

AVILÉS

SPORTING

2-1


BALONCESTO

PRIMERA FEB

AMICS CASTELLO

ALIMERKA OVIEDO

90-68

BALONMANO

1ª NACIONAL MASCULINA

HORIZONTE ATLÉTICA

UNION FINANCIERA

20-27

AUTOCENTER PRINCIPADO

ZAMORA

30-32

EZEQUIEL

ROYAL PREMIUM GIJON

17-34

CAMARGO

GRUPO

37-36

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