POLIDEPORTIVO

Consulta la agenda del fin de semana

El mejor repaso a los partidos de nuestros y los sonidos de los protagonistas en nuestra agenda semanal.

Chisco García

Oviedo | 15.04.2024 12:49

SEGUNDA FEDERACIÓN

GIMNÁSTICA

LANGREO

0-1

MARINO

RAYO CANTABRIA

0-1

ARANDINA

AVILÉS

2-1

COVADONGA

VETUSTA

1-0

TERCERA

CEARES

BARCIA

1-0

LLANERA

URRACA

3-0

CAUDAL

COLUNGA

0-0

L’ENREGU

TITÁNICO

2-1

AVIL´S STADIUM

TUILLA

1-1

LLANES

CONDAL

1-0

LUARCA

SPORTING ATLÉTICO

0-5

PRAVIANO

LENENSE

2-0

LEALTAD

GIJÓN INDUSTRIAL

3-0

SEGUNDA FEMENINA

INTERRRÍAS

REAL OVIEDO

2-0

ZRAGOZA

SPORTING

1-2


BALONCESTO

LEB ORO

ALIMERKA OVIEDO

CÁCERES

89-71

LIGA EBA

MARÍN

UNIVERSIDAD OVIEDO

70-64

TARTIERE AUTO

CALVO XIRIA

78-111

CHANTADA

CIRCULO

73-54

LIGA FEMENINA 2

SANFER ADBA

CORTEGADA

46-63

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MOTIVE.CO GIJÓN

LOBAS OVIEDO

PLATA FEMENINA

ROCASA

GIJÓN

33-31

SIERO

RODAVIGO

30-28

HONOR PLATA MASCULINA

UNIÓN FINANCIERA

GUADALAJARA

29-28

1ª NACIONAL MASCULINA

GRUPO

EZEQUIEL

37-33

SANTOÑA

AUTOCENTER PRINCIPADO

25-24

HORIZONTE ATLÉTICA

ASTILLERO

33-28

SALAMANCA

ROYAL PREMIUM GIJON

24-26

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

LAS ROZAS

TELECABLE

0-4

PLATA FEMENINA

LENA

RASPEIG

6-3

ROLLER OVIEDO

ROCHAPEA

3-6

CAMBRE

PATINALON

7-2

OK LIGA BRONCES NORTE

URDANETA

ARECES

4-4

MIERES

TELECABLE

1-2

ROLLER

TRAVIESAS

11-3

ROCHAPEA

PATINALON

5-3

BADMINTON

OVIEDO

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR

BELENOS

POZUELO

15-25

Se consuma el descenso del conjunto avilesino, tras dos años en la máxima categoría

DIVISIÓN DE HONOR B

GIJÓN

REAL OVIEDO

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