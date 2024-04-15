Consulta la agenda del fin de semana

SEGUNDA FEDERACIÓN
GIMNÁSTICA
LANGREO
0-1
MARINO
RAYO CANTABRIA
0-1
ARANDINA
AVILÉS
2-1
COVADONGA
VETUSTA
1-0
TERCERA
CEARES
BARCIA
1-0
LLANERA
URRACA
3-0
CAUDAL
COLUNGA
0-0
L’ENREGU
TITÁNICO
2-1
AVIL´S STADIUM
TUILLA
1-1
LLANES
CONDAL
1-0
LUARCA
SPORTING ATLÉTICO
0-5
PRAVIANO
LENENSE
2-0
LEALTAD
GIJÓN INDUSTRIAL
3-0
SEGUNDA FEMENINA
INTERRRÍAS
REAL OVIEDO
2-0
ZRAGOZA
SPORTING
1-2
BALONCESTO
LEB ORO
ALIMERKA OVIEDO
CÁCERES
89-71
LIGA EBA
MARÍN
UNIVERSIDAD OVIEDO
70-64
TARTIERE AUTO
CALVO XIRIA
78-111
CHANTADA
CIRCULO
73-54
LIGA FEMENINA 2
SANFER ADBA
CORTEGADA
46-63
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MOTIVE.CO GIJÓN
LOBAS OVIEDO
PLATA FEMENINA
ROCASA
GIJÓN
33-31
SIERO
RODAVIGO
30-28
HONOR PLATA MASCULINA
UNIÓN FINANCIERA
GUADALAJARA
29-28
1ª NACIONAL MASCULINA
GRUPO
EZEQUIEL
37-33
SANTOÑA
AUTOCENTER PRINCIPADO
25-24
HORIZONTE ATLÉTICA
ASTILLERO
33-28
SALAMANCA
ROYAL PREMIUM GIJON
24-26
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
LAS ROZAS
TELECABLE
0-4
PLATA FEMENINA
LENA
RASPEIG
6-3
ROLLER OVIEDO
ROCHAPEA
3-6
CAMBRE
PATINALON
7-2
OK LIGA BRONCES NORTE
URDANETA
ARECES
4-4
MIERES
TELECABLE
1-2
ROLLER
TRAVIESAS
11-3
ROCHAPEA
PATINALON
5-3
BADMINTON
OVIEDO
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR
BELENOS
POZUELO
15-25
Se consuma el descenso del conjunto avilesino, tras dos años en la máxima categoría
DIVISIÓN DE HONOR B
GIJÓN
REAL OVIEDO