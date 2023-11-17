Consulta la agenda del fin de semana

SEGUNDA FEDERACIÓN
VETISTA
MARINO
SAB. 15.45
CORUXO
COVADOGA
SAB. 16.45
LANGREO
FABRIL
SAB. 18.00
AVILES
RAYO CANTABRIA
DOM. 12.00
TERCERA
LEALTAD
LENENSE
SAB. 15.45
AVILÉS STADIUM
SPORTING ATLÉTICO
DOM. 12.00
LLANES
COLUNGA
DOM 12.00
PRAVIANO
URRACA
DOM 12.00
LLANERA
TUILLA
DOM 12.30
CEARES
INDUSTRIAL
DOM 15.45
LUARCA
CONDAL
DOM 16.00
LÉNTREGU
BARCIA
SAB 16.30
CAUDAL
TITÁNICO
DOM. 17.00
SEGUNDA FEMENINA
ZARAGOZA
REAL OVIEDO
DOM. 12.00
REAL SOCIEDAD B
SPORTING
DOM. 13.00
BALONCESTO
LEB ORO
LEYMA CORUÑA
ALIMERKA OVIEDO
DOM. 19.00
LIGA EBA
CIRCULO
ZAMORA
SAB. 20.00
OBRADOIRO
TARTIERE AUTO
DOM. 17.00
CULTURAL LEONESA
UNIVERSIDAD OVIEDO
DOM. 18.00
LIGA FEMENINA 2
MATARÓ
SANFER ADBA
SAB. 19.00
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
LOBAS OVIEDO
MOTIVE.CO GIJÓN
PLATA FEMENINA
SIERO
FUENTES CARRIONAS
SAB 19.00
CARBALLAL
GIJÓN
SAB. 20.30
HONOR PLATA MASCULINA
ALICANTE
UNIÓN FINANCIERA
SAB 19.30
1ª NACIONAL MASCULINA
HORIZONTE ATLÉTICA
TORRELAVEGA
SAB 18.00
ASTILLERO
GRUPO
SAB 18.30
AUTOCENTER PRINCIPADO
SALAMANCA
SAB. 18.30
VALLADOLID
ROYAL PREMIUM GIJON
DOM. 12.30
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
PLATA FEMENINA
PATÍNALÓN
ALCALÁ
SAB. 18.00
LENA
AURRERÁ
SAB. 20.00
ROLLER OVIEDO
AURRERÁ
DOM. 12.30
LENA
RAXOI
DOM. 12.30
OK LIGA BRONCES NORTE
COMPAÑÍA
MIERES
SAB. 18.30
ARECES
RAXOI
SAB. 20.00
TELECABLE
ROLLER
DOM. 12.O0
PATINALON
URDANETA
DOM. 12.30
BADMINTON
OVIEDO
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR
BELENOS
DIVISIÓN DE HONOR B
UNIVERSITARIO BILBAO
GIJÓN
SAB. 16.30
LA UNICA
REAL OVIEDO
SAB. 16.30
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
ARONA
CV OVIEDO
SAB. 17.00
GRUPO
EXTREMADURA
SAB. 17.00
SUPERLIGA 2 MASCULINA
SORIA
JOVELLANOS
SAB. 19.15
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
FUENLABRADA
OVIEDO
SAB. 18.00
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CALZADA
CORUÑA
SAB. 17.00
SANTO DOMINGO
LA CURTIDORA
DOM. 12.00