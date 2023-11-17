Consulta la agenda del fin de semana

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Chisco García

Oviedo | 17.11.2023 13:21

SEGUNDA FEDERACIÓN

VETISTA

MARINO

SAB. 15.45

CORUXO

COVADOGA

SAB. 16.45

LANGREO

FABRIL

SAB. 18.00

AVILES

RAYO CANTABRIA

DOM. 12.00

TERCERA

LEALTAD

LENENSE

SAB. 15.45

AVILÉS STADIUM

SPORTING ATLÉTICO

DOM. 12.00

LLANES

COLUNGA

DOM 12.00

PRAVIANO

URRACA

DOM 12.00

LLANERA

TUILLA

DOM 12.30

CEARES

INDUSTRIAL

DOM 15.45

LUARCA

CONDAL

DOM 16.00

LÉNTREGU

BARCIA

SAB 16.30

CAUDAL

TITÁNICO

DOM. 17.00

SEGUNDA FEMENINA

ZARAGOZA

REAL OVIEDO

DOM. 12.00

REAL SOCIEDAD B

SPORTING

DOM. 13.00


BALONCESTO

LEB ORO

LEYMA CORUÑA

ALIMERKA OVIEDO

DOM. 19.00

LIGA EBA

CIRCULO

ZAMORA

SAB. 20.00

OBRADOIRO

TARTIERE AUTO

DOM. 17.00

CULTURAL LEONESA

UNIVERSIDAD OVIEDO

DOM. 18.00

LIGA FEMENINA 2

MATARÓ

SANFER ADBA

SAB. 19.00

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

LOBAS OVIEDO

MOTIVE.CO GIJÓN

PLATA FEMENINA

SIERO

FUENTES CARRIONAS

SAB 19.00

CARBALLAL

GIJÓN

SAB. 20.30

HONOR PLATA MASCULINA

ALICANTE

UNIÓN FINANCIERA

SAB 19.30

1ª NACIONAL MASCULINA

HORIZONTE ATLÉTICA

TORRELAVEGA

SAB 18.00

ASTILLERO

GRUPO

SAB 18.30

AUTOCENTER PRINCIPADO

SALAMANCA

SAB. 18.30

VALLADOLID

ROYAL PREMIUM GIJON

DOM. 12.30

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

PLATA FEMENINA

PATÍNALÓN

ALCALÁ

SAB. 18.00

LENA

AURRERÁ

SAB. 20.00

ROLLER OVIEDO

AURRERÁ

DOM. 12.30

LENA

RAXOI

DOM. 12.30

OK LIGA BRONCES NORTE

COMPAÑÍA

MIERES

SAB. 18.30

ARECES

RAXOI

SAB. 20.00

TELECABLE

ROLLER

DOM. 12.O0

PATINALON

URDANETA

DOM. 12.30

BADMINTON

OVIEDO

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR

BELENOS

DIVISIÓN DE HONOR B

UNIVERSITARIO BILBAO

GIJÓN

SAB. 16.30

LA UNICA

REAL OVIEDO

SAB. 16.30


VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

ARONA

CV OVIEDO

SAB. 17.00

GRUPO

EXTREMADURA

SAB. 17.00

SUPERLIGA 2 MASCULINA

SORIA

JOVELLANOS

SAB. 19.15

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

FUENLABRADA

OVIEDO

SAB. 18.00

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

LA CALZADA

CORUÑA

SAB. 17.00

SANTO DOMINGO

LA CURTIDORA

DOM. 12.00

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