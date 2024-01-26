Consulta la agenda deportiva del fin de semana

SEGUNDA FEDERACIÓN
VALLADOLID
VETUSTA
SAB. 16.00
COMPOSTELA
COVADONGA
SAB. 17.00
FABRIL
MARINO
DOM. 13.00
LANGREO
PONTEVEDRA
DOM. 17.00
GIMNÁSTICA
AVILÉS
DOM. 17.00
TERCERA
L’ENTREGU
LENENSE
SAB. 18.00
BARCIA
URRACA
SAB. 15.45
TITÁNICO
TUILLA
DOM 12.00
LLANES
LEALTAD
DOM 12.00
AVILÉS STADIUM
LLANERA
DOM. 12.00
CONDAL
CEARES
DOM. 12.00
LUARCA
PRAVIANO
DOM. 16.15
COLUNGA
SPORTING ATLÉTICO
DOM. 16.15
CAUDAL
INDUSTRIAL
DOM. 17.00
SEGUNDA FEMENINA
REAL SOCIEDAD
REAL OVIEDO
DOM. 11.30
SPORTING
REAL MADRID B
DOM. 12.00
BALONCESTO
LEB ORO
ALIMERKA OVIEDO
LIGA EBA
CIRCULO
PEIXELAGO
SAB. 20.00
ESTUDIANTES LUGO
TARTIERE AUTO
DOM. 19.00
UNIVERSIDAD OVIEDO
XIRIA
DOM. 19.00
LIGA FEMENINA 2
SANFER ADBA
GRUP BARNA
SAB. 18.00
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MOTIVE.CO GIJÓN
PORRIÑO
SAB. 19.00
LOBAS OVIEDO
ATLÉTICO GUARDÉS
SAB. 20.00
PLATA FEMENINA
TENERIFE
GIJÓN
SAB 20.00
SIERO
PORRIÑO
DOM. 13.00
HONOR PLATA MASCULINA
ALICANTE
UNIÓN FINANCIERA
SAB. 19.00
1ª NACIONAL MASCULINA
HORIZONTE ATLÉTICA
ROYAL PREMIUM GIJON
SAB 18.00
ASTILLERO
AUTOCENTER PRINCIPADO
SAB 18.30
GRUPO
PALENCIA
SAB. 20.00
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
PONFERRADA
TELECABLE
1-4
Copa de Europa Matera
PLATA FEMENINA
GATIKAKO
LENA
SAB. 18.00
ROLLER OVIEDO
PONTEAREAS
DOM. 12.30
PATINALON
ALAMEDA DE OSUNA
DOM. 12.30
OK LIGA BRONCES NORTE
ROLLER
MIERES
SAB. 20.00
ARECES
COMPAÑÍA
SAB. 20.00
TELECABLE
PATINALON
DOM. 12.00
BADMINTON
OVIEDO
LA ORDEN
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR
BELENOS
ALCOBENDAS
SAB. 16.30
DIVISIÓN DE HONOR B
URIBEALDEA
REAL OVIEDO
SAB. 16.00
BERRA BERA
GIJÓN
DOM. 13.30
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
GRUPO
LEGANÉS
SAB. 17.00
LAGUNA
CV OVIEDO
SAB. 19.00
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOS
SANTANDERINA
DOM. 12.00
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
OVIEDO
BURGOS
SAB. 17.00
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CALZADA
SANTO DOMINGO
SAB. 17.00
EL ROSARIO
CURTIDORA
SAB. 18.00