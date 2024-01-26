POLIDEPORTIVO

Consulta la agenda deportiva del fin de semana

Aquí puedes repasar todas las citas de nuestros equipos para el fin de semana

Chisco García

Oviedo | 26.01.2024 14:23

SEGUNDA FEDERACIÓN

VALLADOLID

VETUSTA

SAB. 16.00

COMPOSTELA

COVADONGA

SAB. 17.00

FABRIL

MARINO

DOM. 13.00

LANGREO

PONTEVEDRA

DOM. 17.00

GIMNÁSTICA

AVILÉS

DOM. 17.00

TERCERA

L’ENTREGU

LENENSE

SAB. 18.00

BARCIA

URRACA

SAB. 15.45

TITÁNICO

TUILLA

DOM 12.00

LLANES

LEALTAD

DOM 12.00

AVILÉS STADIUM

LLANERA

DOM. 12.00

CONDAL

CEARES

DOM. 12.00

LUARCA

PRAVIANO

DOM. 16.15

COLUNGA

SPORTING ATLÉTICO

DOM. 16.15

CAUDAL

INDUSTRIAL

DOM. 17.00

SEGUNDA FEMENINA

REAL SOCIEDAD

REAL OVIEDO

DOM. 11.30

SPORTING

REAL MADRID B

DOM. 12.00


BALONCESTO

LEB ORO

ALIMERKA OVIEDO

LIGA EBA

CIRCULO

PEIXELAGO

SAB. 20.00

ESTUDIANTES LUGO

TARTIERE AUTO

DOM. 19.00

UNIVERSIDAD OVIEDO

XIRIA

DOM. 19.00

LIGA FEMENINA 2

SANFER ADBA

GRUP BARNA

SAB. 18.00

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MOTIVE.CO GIJÓN

PORRIÑO

SAB. 19.00

LOBAS OVIEDO

ATLÉTICO GUARDÉS

SAB. 20.00

PLATA FEMENINA

TENERIFE

GIJÓN

SAB 20.00

SIERO

PORRIÑO

DOM. 13.00

HONOR PLATA MASCULINA

ALICANTE

UNIÓN FINANCIERA

SAB. 19.00

1ª NACIONAL MASCULINA

HORIZONTE ATLÉTICA

ROYAL PREMIUM GIJON

SAB 18.00

ASTILLERO

AUTOCENTER PRINCIPADO

SAB 18.30

GRUPO

PALENCIA

SAB. 20.00

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

PONFERRADA

TELECABLE

1-4

Copa de Europa Matera

PLATA FEMENINA

GATIKAKO

LENA

SAB. 18.00

ROLLER OVIEDO

PONTEAREAS

DOM. 12.30

PATINALON

ALAMEDA DE OSUNA

DOM. 12.30

OK LIGA BRONCES NORTE

ROLLER

MIERES

SAB. 20.00

ARECES

COMPAÑÍA

SAB. 20.00

TELECABLE

PATINALON

DOM. 12.00

BADMINTON

OVIEDO

LA ORDEN

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR

BELENOS

ALCOBENDAS

SAB. 16.30

DIVISIÓN DE HONOR B

URIBEALDEA

REAL OVIEDO

SAB. 16.00

BERRA BERA

GIJÓN

DOM. 13.30


VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPO

LEGANÉS

SAB. 17.00

LAGUNA

CV OVIEDO

SAB. 19.00

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

SANTANDERINA

DOM. 12.00

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

OVIEDO

BURGOS

SAB. 17.00

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

LA CALZADA

SANTO DOMINGO

SAB. 17.00

EL ROSARIO

CURTIDORA

SAB. 18.00

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