Así fue el fin de semana para los nuestros

SEGUNDA FEDERACIÓN
VALLADOLID PROMESAS
AVILÉS
4-0
LAREDO
LLANERA
0-0
LANGREO
MARINO
2-1
TERCERA
TSK ROCES
SPORTING ATLÉTICO
0-3
VETUSTA
CAUDAL
3-2
LEALTAD
CONDAL
1-1
LENENSE
L’ENTREGU
1-2
PRAVIANO
CEARES
1-1
AVILÉS STADIUM
COVADONGA
0-2
TITÁNICO
SAN MARTÍN
1-0
MOSCONIA
COLUNGA
0-1
URRACA
TUILLA
2-2
SEGUNDA FEMENINA
CORNELLÁ
AVILÉS
0-2
REAL OVIEDO
ATLÉTICO MADRID C
0-0
SPORTING
EUROPA
1-2
BALONCESTO
PRIMERA FEB
ALIMERKA OVIEDO
HLA ALICANTE
78-74
3ª FEB
UNIVERSIDAD OVIEDO
PEIXELAGO
67-79
CIRCULO
PERFUMERÍAS AVENIDA
94-91
LIGA FEMENINA 2
ADBA SANFER ARTCHIVO
TORDERA
76-41
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
GRANOLLERS
MOTIVEMARKET.COM
24-17
ORO FEMENINA
ANAITASUNA
LOBAS GLOBAL OVIEDO
21-27
PLATA FEMENINA
CAÑIZA
GIJÓN
21-23
1ª NACIONAL MASCULINA
ROYAL PREMIUM GIJON
AUTOCENTER PRINCIPADO
24-19
HORIZONTE ATLÉTICA
EZEQUIEL 4 VALLES
43-21
UNION FINANCIERA
UNIVERSIDAD LEÓN
25-24
GRUPO
SALAMANCA
33-22
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
VILASANA
2-5
PLATA FEMENINA
MIERES
RASPEIG
1-1
ROLLER OVIEDO
BERENGUELA D’OCIO
0-2
PATINALON
GATIKAKO
3-2
PLATA MASCULINA
OVIEDO ROLLER
TORDERA
4-5
OK LIGA BRONCES NORTE
URDANETA
MIERES
1-3
TELECABLE
PATINALON
6-1
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
REAL OVIEDO
PASEK BELENOS
24-36
GIJÓN
RUGBY CLUB SANTANDER
8-53
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
CV OVIEDO
ALCOBENDAS
1-3
ARONA
GRUPO
1-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
PALENCIA 2026
JOVELLANOS
1-3
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
OVIEDO
ESCUELAS CACEREÑAS
3-0
GRUPO
CISNEROS
3-0
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
CORUÑA
LA CALZADA
3-1