POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana para los nuestros

Consulta los resultados de nuestros equipos y escucha las voces de los protagonistas del fin de semana deportivo.

Chisco García

Oviedo |

SEGUNDA FEDERACIÓN

VALLADOLID PROMESAS

AVILÉS

4-0

LAREDO

LLANERA

0-0

LANGREO

MARINO

2-1

TERCERA

TSK ROCES

SPORTING ATLÉTICO

0-3

VETUSTA

CAUDAL

3-2

LEALTAD

CONDAL

1-1

LENENSE

L’ENTREGU

1-2

PRAVIANO

CEARES

1-1

AVILÉS STADIUM

COVADONGA

0-2

TITÁNICO

SAN MARTÍN

1-0

MOSCONIA

COLUNGA

0-1

URRACA

TUILLA

2-2

SEGUNDA FEMENINA

CORNELLÁ

AVILÉS

0-2

REAL OVIEDO

ATLÉTICO MADRID C

0-0

SPORTING

EUROPA

1-2


BALONCESTO

PRIMERA FEB

ALIMERKA OVIEDO

HLA ALICANTE

78-74

3ª FEB

UNIVERSIDAD OVIEDO

PEIXELAGO

67-79

CIRCULO

PERFUMERÍAS AVENIDA

94-91

LIGA FEMENINA 2

ADBA SANFER ARTCHIVO

TORDERA

76-41

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

GRANOLLERS

MOTIVEMARKET.COM

24-17

ORO FEMENINA

ANAITASUNA

LOBAS GLOBAL OVIEDO

21-27

PLATA FEMENINA

CAÑIZA

GIJÓN

21-23

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUM GIJON

AUTOCENTER PRINCIPADO

24-19

HORIZONTE ATLÉTICA

EZEQUIEL 4 VALLES

43-21

UNION FINANCIERA

UNIVERSIDAD LEÓN

25-24

GRUPO

SALAMANCA

33-22

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

VILASANA

2-5

PLATA FEMENINA

MIERES

RASPEIG

1-1

ROLLER OVIEDO

BERENGUELA D’OCIO

0-2

PATINALON

GATIKAKO

3-2

PLATA MASCULINA

OVIEDO ROLLER

TORDERA

4-5

OK LIGA BRONCES NORTE

URDANETA

MIERES

1-3

TELECABLE

PATINALON

6-1

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

REAL OVIEDO

PASEK BELENOS

24-36

GIJÓN

RUGBY CLUB SANTANDER

8-53

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

CV OVIEDO

ALCOBENDAS

1-3

ARONA

GRUPO

1-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

PALENCIA 2026

JOVELLANOS

1-3

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

OVIEDO

ESCUELAS CACEREÑAS

3-0

GRUPO

CISNEROS

3-0

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CORUÑA

LA CALZADA

3-1

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