Así fue el fin de semana para nuestros equipos

SEGUNDA FEDERACIÓN
LANGREO
COVADONGA
0-5
VETUSTA
ZAMORA
1-1
PONTEVEDRA
AVILÉS
2-0
GUIJUELO
MARINO
1-0
TERCERA
CAUDAL
LLANES
1-1
L’ENTREGU
LUARCA
3-1
BARCIA
AVILÉS STADIUM
1-1
TITÁNICO
LLANERA
0-5
COLUNGA
PRAVIANO
0-1
CONDAL
LEALTAD
0-5
SPORTING ATLÉTICO
INDUSTRIAL
5-0
TUILLA
LENENSE
3-1
URRACA
CEARES
2-0
SEGUNDA FEMENINA
REAL OVIEDO
RACING
0-0
PRADEJÓN
SPORTING
0-0
BALONCESTO
LEB ORO
FUENLABRADA
ALIMERKA OVIEDO
74-69
LIGA EBA
TORMES
UNIVERSIDAD OVIEDO
80-66
CULLEREDO
TARTIERE AUTO
85-92
CIRCULO
ESTUDIANTES LUGO
87-83
LIGA FEMENINA 2
TENERIFE
SANFER ADBA
74-55
Alecar Skoda Atlética Avilesina clasificado para la fase e ascenso a Liga Femenina 2
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MOTIVE.CO GIJÓN
LOBAS OVIEDO
24-17
PLATA FEMENINA
GIJÓN
CARBALLAL
29-23
FUENTES CARRIONAS
SIERO
42-26
HONOR PLATA MASCULINA
MALLORCA
UNIÓN FINANCIERA
24-23
1ª NACIONAL MASCULINA
AUTOCENTER PRINCIPADO
ROYAL PREMIUM GIJON
27-23
HORIZONTE ATLÉTICA
LEÓN
30-26
ARROYO
GRUPO
25-29
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
ALCOBENDAS
TELECABLE
0-8
REIMSCHEID
TELEACBLE
0-7
Eliminatoria de ¼ contra Vila Sana, ida el 23 en Cataluña y vuelta el 6 de abril en Mata
PLATA FEMENINA
LENA
ROLLER OVIEDO
ROCHAPEA
3-6 (J.17)
PATINALON
OK LIGA BRONCES NORTE
ARECES
MUNDAIZ
4-0
JOLASETA
MIERES
7-0
PATINALON
ROLLER
3-5
TELECABLE
RAXOI
2-5
BADMINTON
OVIEDO
RAVACHOL
4-3
El 23 de marzo duelo por la permanencia en Corredoria Ante Alicante Intercity
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR
BELENOS
BARCELONA
35-31
DIVISIÓN DE HONOR B
GAZTEDI
GIJÓN
64-0
HERNANI
REAL OVIEDO
19-11
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
TORREJON
CV OVIEDO
3-0
GRUPO
TORRELAVEGA
2-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOS
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
MADRID
OVIEDO
3-0
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
COSLADA
LA CURTIDORA
3-1
LA CALZADA
EL ROSARIO
0-3