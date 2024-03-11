POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana para nuestros equipos

Consulta la agenda más completa del fin de semana y escucha las voces de los protagonistas de los principales equipos de Asturias.

Chisco García

Oviedo | 11.03.2024 12:33

SEGUNDA FEDERACIÓN

LANGREO

COVADONGA

0-5

VETUSTA

ZAMORA

1-1

PONTEVEDRA

AVILÉS

2-0

GUIJUELO

MARINO

1-0

TERCERA

CAUDAL

LLANES

1-1

L’ENTREGU

LUARCA

3-1

BARCIA

AVILÉS STADIUM

1-1

TITÁNICO

LLANERA

0-5

COLUNGA

PRAVIANO

0-1

CONDAL

LEALTAD

0-5

SPORTING ATLÉTICO

INDUSTRIAL

5-0

TUILLA

LENENSE

3-1

URRACA

CEARES

2-0

SEGUNDA FEMENINA

REAL OVIEDO

RACING

0-0

PRADEJÓN

SPORTING

0-0


BALONCESTO

LEB ORO

FUENLABRADA

ALIMERKA OVIEDO

74-69

LIGA EBA

TORMES

UNIVERSIDAD OVIEDO

80-66

CULLEREDO

TARTIERE AUTO

85-92

CIRCULO

ESTUDIANTES LUGO

87-83

LIGA FEMENINA 2

TENERIFE

SANFER ADBA

74-55

Alecar Skoda Atlética Avilesina clasificado para la fase e ascenso a Liga Femenina 2

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MOTIVE.CO GIJÓN

LOBAS OVIEDO

24-17

PLATA FEMENINA

GIJÓN

CARBALLAL

29-23

FUENTES CARRIONAS

SIERO

42-26

HONOR PLATA MASCULINA

MALLORCA

UNIÓN FINANCIERA

24-23

1ª NACIONAL MASCULINA

AUTOCENTER PRINCIPADO

ROYAL PREMIUM GIJON

27-23

HORIZONTE ATLÉTICA

LEÓN

30-26

ARROYO

GRUPO

25-29

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

ALCOBENDAS

TELECABLE

0-8

REIMSCHEID

TELEACBLE

0-7

Eliminatoria de ¼ contra Vila Sana, ida el 23 en Cataluña y vuelta el 6 de abril en Mata

PLATA FEMENINA

LENA

ROLLER OVIEDO

ROCHAPEA

3-6 (J.17)

PATINALON

OK LIGA BRONCES NORTE

ARECES

MUNDAIZ

4-0

JOLASETA

MIERES

7-0

PATINALON

ROLLER

3-5

TELECABLE

RAXOI

2-5

BADMINTON

OVIEDO

RAVACHOL

4-3

El 23 de marzo duelo por la permanencia en Corredoria Ante Alicante Intercity

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR

BELENOS

BARCELONA

35-31

DIVISIÓN DE HONOR B

GAZTEDI

GIJÓN

64-0

HERNANI

REAL OVIEDO

19-11

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

TORREJON

CV OVIEDO

3-0

GRUPO

TORRELAVEGA

2-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

MADRID

OVIEDO

3-0

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

COSLADA

LA CURTIDORA

3-1

LA CALZADA

EL ROSARIO

0-3

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