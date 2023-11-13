POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana para nuestros equipos

Consulta todos los resultados de nuestros equipos en el fin de semana en nuestra agenda de polideportivo

Chisco García

Oviedo | 13.11.2023 09:59

SEGUNDA FEDERACIÓN

OURENSE

LANGREO

3-0

VETUSTA

RAYO CANTABRIA

5-1

COVADONGA

GUIJUELO

0-0

MARINO

PONTEVEDRA

1-2

ZAMORA

AVILÉS

1-0

TERCERA

CONDAL

AVILÉS STADIUM

0-1

TITÁNICO

LLANES

1-0

SPORTING ATLETICO

LLANERA

0-1

COLUNGA

LUARCA

1-1

TUILLA

PRAVIANO

2-0

BARCIA

CAUDAL

2-2

L’ENTREGU

CEARES

0-2

URRACA

LEALTAD

1-2

LENENSE

INDUSTRIAL

2-1

SEGUNDA FEMENINA

SPORTING

RAYO VALLECANO

1-1

REAL MADRID

REAL OVIEDO

2-2


BALONCESTO

LEB ORO

ALIMERKA OVIEDO

MELILLA

71-79

LIGA EBA

TARTIERE AUTO

CHANTADA

64-83

UNIVERSIDAD

CIRCULO

57-73

LIGA FEMENINA 2

LANZAROTE

SANFER ADBA

79-53

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

LOBAS OVIEDO

MOTIVE.CO GIJÓN

PLATA FEMENINA

GIJÓN

VALLADOLID

19-19

CAMARGO

SIERO

28-25

HONOR PLATA MASCULINA

UNIÓN FINANCIERA

MALLORCA

32-25

1ª NACIONAL MASCULINA

ADEMAR

HORIZONTE ATLÉTICA

31-38

GRUPO

ARROYO

36-20

ROYAL PREMIUM GIJON

AUTOCENTER PRINCIPADO

24-24

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

IGR REMSCHEID

14-2

PLATA FEMENINA

ROCHAPEA

ROLLER OVIEDO

1-3

RAPEIG

LENA

1-4

PATÍN NALÓN

CAMBRE

3-1

OK LIGA BRONCES NORTE

ROLLER

PATINALON

8-3

RAXOI

TELECABLE

Aplazado

MIERES

JOLASETA

3-5

MUNDAIZ

ARECES

2-6

BADMINTON

OVIEDO

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR

BELENOS

DIVISIÓN DE HONOR B

GIJÓN

REAL OVIEDO


VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

CV OVIEDO

LEGANÉS

0-3

TORREJÓN

GRUPO

2-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

SAN SADURNIÑO

JOVELLANOS

3-1

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

OVIEDO

PARLA

3-0

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CURTIDORA

ARENAL

3-1

SESTAO

LA CALZADA

3-1

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