Así fue el fin de semana para nuestros equipos

SEGUNDA FEDERACIÓN
OURENSE
LANGREO
3-0
VETUSTA
RAYO CANTABRIA
5-1
COVADONGA
GUIJUELO
0-0
MARINO
PONTEVEDRA
1-2
ZAMORA
AVILÉS
1-0
TERCERA
CONDAL
AVILÉS STADIUM
0-1
TITÁNICO
LLANES
1-0
SPORTING ATLETICO
LLANERA
0-1
COLUNGA
LUARCA
1-1
TUILLA
PRAVIANO
2-0
BARCIA
CAUDAL
2-2
L’ENTREGU
CEARES
0-2
URRACA
LEALTAD
1-2
LENENSE
INDUSTRIAL
2-1
SEGUNDA FEMENINA
SPORTING
RAYO VALLECANO
1-1
REAL MADRID
REAL OVIEDO
2-2
BALONCESTO
LEB ORO
ALIMERKA OVIEDO
MELILLA
71-79
LIGA EBA
TARTIERE AUTO
CHANTADA
64-83
UNIVERSIDAD
CIRCULO
57-73
LIGA FEMENINA 2
LANZAROTE
SANFER ADBA
79-53
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
LOBAS OVIEDO
MOTIVE.CO GIJÓN
PLATA FEMENINA
GIJÓN
VALLADOLID
19-19
CAMARGO
SIERO
28-25
HONOR PLATA MASCULINA
UNIÓN FINANCIERA
MALLORCA
32-25
1ª NACIONAL MASCULINA
ADEMAR
HORIZONTE ATLÉTICA
31-38
GRUPO
ARROYO
36-20
ROYAL PREMIUM GIJON
AUTOCENTER PRINCIPADO
24-24
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
IGR REMSCHEID
14-2
PLATA FEMENINA
ROCHAPEA
ROLLER OVIEDO
1-3
RAPEIG
LENA
1-4
PATÍN NALÓN
CAMBRE
3-1
OK LIGA BRONCES NORTE
ROLLER
PATINALON
8-3
RAXOI
TELECABLE
Aplazado
MIERES
JOLASETA
3-5
MUNDAIZ
ARECES
2-6
BADMINTON
OVIEDO
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR
BELENOS
DIVISIÓN DE HONOR B
GIJÓN
REAL OVIEDO
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
CV OVIEDO
LEGANÉS
0-3
TORREJÓN
GRUPO
2-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
SAN SADURNIÑO
JOVELLANOS
3-1
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
OVIEDO
PARLA
3-0
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
CURTIDORA
ARENAL
3-1
SESTAO
LA CALZADA
3-1